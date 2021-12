Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Carlos Guimarães Pinto, ex-presidente da Iniciativa Liberal, foi uma das grandes ausências da VI Convenção do partido. Apesar de ter assistido à distância, o ex-dirigente não teve qualquer intervenção durante os dois dias de reunião magna no Centro de Congressos em Lisboa.

Ao Observador, o ex-presidente liberal justifica que “não fazia sentido desviar a atenção de pessoas que só têm esta oportunidade” para serem ouvidas no partido e decidiu abdicar desse palco. “A convenção é a única altura em que muitas pessoas do partido têm oportunidade de ser ouvidas. É a oportunidade de serem ouvidas e de terem as respetivas respostas dos responsáveis do partido. Eu, felizmente, ainda vou tendo outras oportunidades para expressar publicamente o que penso”, referiu.

Aliás, o ex-líder liberal nota que desde que saiu da presidência do partido assumiu o “compromisso de não [se] intrometer em discussões internas” e, nesta Convenção, acabou apenas por subscrever duas moções que acredita serem “estratégicas para o futuro” e que acabaram aprovadas: uma sobre descentralização e outra sobre ambiente.

Carlos Guimarães Pinto é um dos nomes falados para ser candidato às eleições legislativas antecipadas e João Cotrim Figueiredo disse, em entrevista ao Observador antes da Convenção, que o ex-líder é alguém que interessava ao partido ter na campanha eleitoral. Contudo, até ao momento as listas não são conhecidas.

O ex-presidente foi o cabeça de lista ao Porto nas últimas eleições legislativas, quando tudo apontava para que os liberais elegessem o primeiro deputado nesse círculo. Essas eleições acabaram por marcar uma viragem no partido, com a saída de Guimarães Pinto e com a chegada de Cotrim Figueiredo à liderança.