A Associação dos Apicultores de Entre-Minho e Lima (APIMIL) e a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal (FNAP) deixam o alerta, como conta o Jornal de Notícias: as vespas asiáticas ameaçam de tal forma colmeias em Portugal que, como conta a APIMIL, “perdeu-se a produção este ano”. As perdas provocadas por esta praga situam-se entre 1000 e 1500 toneladas, cerca de 50%.

Há apicultores que, mesmo entre engenhos para tentar colmatar a ameaça desta vespa não conseguem evitar perder entre 20 a 100 colmeias. Em Vila Praia de Âncora, os bombeiros já eliminaram 180 ninhos de vespas asiáticas mas, mesmo assim, a ameaça perdura.

João Casaca, presidente da FNAP, diz ao jornal que “o Ministério da Agricultura precisa de inverter o atual rumo e passar a ouvir os apicultores e os seus representantes, estudando e avaliando as suas propostas”. Já um dos apicultores ouvidos deixa o aviso: “Ainda não aprendemos a viver com esta praga”. “Da parte de quem coordena e quem manda, é preciso outro tipo de visão, porque isto é um problema de todos”, diz a APIMIL.

Esta espécie de vespa predadora foi introduzida na Europa através do porto de Bordéus, em França, em 2004. Os primeiros indícios da sua presença em Portugal surgiram em 2011, mas a situação só se agravou a partir do final do ano seguinte.