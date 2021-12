Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi um dos maiores escândalos sexuais na história do desporto. Lawrence G. Nassar, antigo médico da seleção de ginástica norte-americana, abusou sexualmente de centenas de atletas durante mais de 30 anos. Esta segunda-feira, as vítimas, o comité olímpico e paraolímpico norte-americana e o USA Gymnastics (associação de ginástica norte-americana) chegaram a acordo para uma indemnização de 380 milhões de dólares (cerca de 336 milhões de euros).

Este é um dos maiores valores de sempre para vítimas de abusos sexuais nos EUA, avança o The New Tork Times. Mais de 500 atletas serão indemnizadas, incluindo nomes como Simone Biles (que foi considerada atleta do ano pela revista Time), McKayla Maroney e Aly Raisman.

Estes 380 milhões de dólares serão pagos, na sua maioria, por seguradoras, mas o comité olímpico também se disponibilizou a pagar 34 milhões de dólares (30 milhões de euros) às vítimas de abusos sexuais, tendo emprestado seis milhões de dólares (cerca de 5,3 milhões de euros) à USA Gymnastics, que está em risco de insolvência, para conseguir indemnizar as atletas envolvidas neste escândalo sexual.

O comité olímpico e a USA Gymnastics comprometeram-se também a incluir algumas das vítimas nas suas chefias e a adotar políticas com o objetivo de proteger as atletas de sofrerem abusos sexuais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma das vítimas, Rachael Denhollander, disse que “nenhum valor vai alguma vez reparar o dano que foi feito”. No entanto, sinaliza que “em algum ponto, as negociações tinham de terminar”, porque maior parte das vítimas “precisam de ajuda”. Muitas destas mulheres continuam a receber ajuda psicológica, indicou ainda, e sofrem de ansiedade e de stress pós-traumático.

Simone Biles, uma das ginastas mais medalhadas de todos os tempos e a única vítima de abusos sexuais que ainda compete, disse em entrevista que continua a sofrer pelos abusos cometidos por Nassar, acusando o FBI, a USA Gymnastics e o Comité Olímpico de nada terem feito nada para proteger as atletas. “Culpo Larry Nassar e também culpo todo o sistema que possibilitou e perpetrou os seus abusos”, afirmou.

De recordar que Simone Biles desistiu de praticamente todas as finais dos últimos Jogos Olímpicos por problemas relacionados com a sua saúde mental. Numa entrevista após a competição, a ginasta referiu que deveria ter desistido “antes” de Tóquio, numa altura em que “Larry Nassar estava na comunicação social todos os dias durante dois anos”. “Foi demasiado”, desabafou, acrescentando que “não ia deixá-lo tirar-me algo para que eu tinha trabalhado desde que tinha seis anos. Não ia deixá-lo tirar-me essa alegria. Por isso insisti para lá disso enquanto a minha mente e o meu corpo me deixaram”.

Um relatório de um investigador do Departamento de Justiça norte-americano mostrou mesmo que o FBI cometeu erros graves na investigação à conduta de Nassar, que trabalhou na Michigan State University e na equipa olímpica dos EUA. Pelos crimes cometidos, Larry Nassar foi condenado a prisão perpétua.