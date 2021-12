Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pela primeira vez, Sporting e Benfica estão em simultâneo nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Com a queda do FC Porto para a Liga Europa, leões e encarnados são os representantes portugueses na principal competição europeia de clubes e ficaram esta segunda-feira a conhecer os respetivos adversários na primeira ronda a eliminar — o Benfica vai cruzar com o Real Madrid, o Sporting vai defrontar a Juventus. O sorteio decorreu em Nyon, na Suíça, e definiu então os seguintes emparelhamentos:

Benfica -Real Madrid

-Real Madrid Manchester City-Villarreal

Atl. Madrid-Bayern Munique

RB Salzburgo-Liverpool

Inter Milão-Ajax

Sporting -Juventus

-Juventus Chelsea-Lille

PSG-Manchester United

Round of 16 draw✔️ What are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/FfrEuIFSxX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Para além dos adversários das equipas portuguesas, o sorteio teve outras linhas de interesse: o campeão em título Chelsea, que ficou no segundo lugar do próprio grupo, acabou por ficar com o adversário teoricamente mais fácil e vai defrontar o Lille; o Liverpool também teve um sorteio aparentemente feliz, tendo pela frente o RB Salzburgo; os portugueses do Manchester City cruzam com o Villarreal; e Inter Milão e Ajax vão protagonizar, muito provavelmente, dois dos melhores jogos de futebol da eliminatória. Pelo meio, há reencontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, já que PSG e Manchester United vão discutir entre si uma das vagas nos quartos de final.

De recordar que tanto Sporting como Benfica estavam no Pote 2, por terem ficado no segundo lugar dos respetivos grupos, e por isso podiam cruzar-se com as equipas teoricamente mais fortes: Ajax (só os encarnados), Bayern Munique (só os leões), Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United e Real Madrid. Por não serem cabeças-de-série, as duas equipas portuguesas jogam a primeira mão dos oitavos de final em casa, a 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro, e a segunda mão fora a 8, 9, 15 ou 16 de março.

It’s #UCLdraw day!! Tell us 1️⃣ Round of 16 tie you’d love to see… ♥️ ????#UCL pic.twitter.com/KK6Q47L9vZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Na fase de grupos, o Sporting ficou no segundo lugar do Grupo C, atrás do Ajax e à frente do Borussia Dortmund e do Besiktas, enquanto que o Benfica apurou-se através da segunda posição do Grupo E, atrás do Bayern Munique e à frente do Barcelona e do Dínamo Kiev. A composição dos potes que foram a sorteio esta segunda-feira era a seguinte:

Pote 1

Ajax

Bayern Munique

Juventus

Liverpool

Lille

Manchester City

Manchester United

Real Madrid

Pote 2