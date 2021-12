As principais bolsas europeias negociavam esta segunda-feira em alta, no início de uma semana marcada pelas reuniões de política monetária de vários bancos centrais.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,35% para 477,30 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,20%, 0,22% e 0,66%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,50% e 0,62%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:50, o principal índice, o PSI20, a avançar 0,10% para 5.497,35 pontos.

Os mercados europeus abriram esta segunda-feira em alta, apesar de na sexta-feira se ter sabido que a taxa de inflação homóloga dos EUA subiu para 6,8% em novembro, o nível mais alto em 39 anos.

Operadores dos mercados citados pela Efe referem que a inflação nos Estados Unidos em novembro duplica a pressão sobre a Reserva Federal dos EUA (Fed) para tomar medidas de contenção, como acelerar a retirada do programa de compra de dívida na próxima reunião de 15 de dezembro.

Esta semana, os bancos centrais serão os protagonistas, a começar pela Fed na quarta-feira, à qual se seguirão na quinta-feira o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco de Inglaterra (BoE), e na sexta-feira o Banco do Japão.

Em relação às decisões da Fed, operadores referem que é de esperar uma aceleração da retirada de estímulos devido ao nível da inflação e os avanços para o objetivo de pleno emprego, se bem que em qualquer caso a política monetária continuará a ser amplamente expansionista.

À espera das decisões dos bancos centrais, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulgará o relatório mensal de dezembro, no qual analisa a situação do mercado do petróleo no meio da incerteza da evolução da pandemia e a esperada subida da produção em janeiro.

Apesar de persistirem as dúvidas em relação à proteção das vacinas face à nova variante Ómicron, os investidores estão confiantes de que é mais transmissível, mas mais leve.

Desde 26 de novembro, quando foi identificada a variante Ómicron, os mercados têm estado muito voláteis.

A descoberta desta nova variante surgiu num momento em que os contágios com o novo coronavírus estão a aumentar significativamente em todo o mundo, particularmente na Europa.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,61% para 35.970,99 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.432,22 pontos, registado em 08 de novembro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,73% para 15.630,60 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos verificado em 19 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1288 dólares, contra 1,1313 dólares na sexta-feira e 1,1196 dólares em 24 de novembro, um mínimo desde julho de 2020, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 75,74 dólares, contra 75,15 dólares na sexta-feira e 85,65 dólares em 26 de outubro, um máximo desde outubro de 2018 (quando subiu até 86,43 dólares).

Antes do aparecimento da nova variante da covid-19, os especialistas não excluíam que o Brent pudesse atingir 90 dólares por barril antes do final do ano.