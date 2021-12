O treinador Carlos Carvalhal elogiou esta segunda-feira o Sheriff, adversário moldavo que calhou em sorte ao Sporting de Braga nos f da Liga Europa de futebol, mas frisou a ambição dos minhotos em chegarem aos oitavos de final.

“[O Sheriff é] Uma equipa que vem da Liga dos Campeões, onde faz sete pontos, colocando o Shakhtar [Donetsk] atrás deles e com uma vitória em casa do Real Madrid por 2-1. Na fase [preliminar] para chegar à Champions eliminou o Estrela Vermelha e o Dínamo de Zagreb”, notou o técnico, em declarações aos meios de comunicação do clube bracarense.

Carlos Carvalhal considerou que, “independentemente do nome, que não diz nada a ninguém, é uma equipa forte e que já conseguiu surpreender muita gente”.

Uma equipa que vem da Champions, num grupo com Real Madrid, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk e faz sete pontos tem que ser uma equipa fortíssima. Estamos à espera de jogar contra uma equipa muito competente, mas nós temos ambição, independentemente do adversário, e vamos tentar tudo para chegar aos oitavos de final”, disse.

A primeira mão está agendada para 17 de fevereiro de 2022, em Tiraspol, na Moldávia, e a segunda mão para 24 de fevereiro, em Braga.

O Sporting de Braga ficou em segundo lugar do grupo F da Liga Europa, atrás do Estrela Vermelha, que se apurou diretamente para os oitavos de final.