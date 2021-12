CEAN. Miúdos com projetos graúdos

A experiência da germinação deu origem a três novas áreas no CEAN: uma horta na sala, uma no exterior e ainda um canteiro. E se a ideia inicial era criar uma pequena horta apenas para cultivar ervas aromáticas, rapidamente o objetivo cresceu. Às aromáticas juntaram-se alguns legumes e, mais tarde, as flores. Atualmente há cenouras, alfaces, ervilhas, morangos e manjericão, bem como girassóis e margaridas. “Ainda não colhemos nada porque isto demora algum tempo, ainda temos que esperar um bocadinho”, explica Martim, um dos elementos do grupo, enquanto dirige a curta visita guiada à horta exterior.

Com o projeto realizado, os miúdos são convidados a analisar os pontos fortes e fracos do percurso, num exercício a que chamam “balança empreendedora”. Assinalaram que houve algumas plantas que secaram durante o processo e que nem todos os canteiros estão já germinados, mas, ainda assim, o que sobressai é a importância do trabalho em equipa e a alegria que é mexer na terra e ver os hortícolas a crescer. Os orgulhosos professores destacam os valores trabalhados ao longo destes meses de projeto: a união, a superação, a criatividade e a sustentabilidade.

Projeto Verão Refrescante

Os verões no CEAN são marcados, já há muitos anos, pelas tardes de brincadeira na piscina mais próxima, que faz as delícias dos miúdos. Ora, quando este ano as crianças do terceiro ano souberam que, por causa das medidas de contenção da pandemia, não haveria idas à piscina, decidiram arranjar uma alternativa. A ideia começou por ser arranjar um escorrega e uma pequena piscina, onde os meninos do CEAN pudessem brincar e refrescar-se. Mas como todas as boas ideias, foi ganhando forma própria, e os miúdos começaram a sonhar com um insuflável gigante que tivesse uma piscina e não um mas antes dois escorregas incluídos.

Com este plano em mente, cuja execução excedia os 700€, era preciso pôr mãos à obra. A solução foi encontrar parceiros que acreditassem na ideia e criar com eles cabazes para rifar. Com a ajuda da farmácia de Campo Maior, os cabazes, que incluíam protetores solares e chapéus de sol, foram rifados pelas crianças a pais, amigos e conhecidos, todos os dias durante semanas.

O montante ia subindo mas a tarefa parecia impossível de concluir a tempo do verão… Foi então que, a provar que a sorte protege os audazes, houve uma surpresa. Em julho, surgiu uma contribuição inesperada que fez com que o grupo de crianças alcançasse o objetivo: os alunos do quarto ano decidiram doar o dinheiro que lhes tinha sobrado do seu próprio projeto. Afinal, é a união que faz a força.

Os mais de 20 pequenos empreendedores envolvidos neste projeto foram responsáveis por refrescar o seu verão mas também o de todos os outros alunos do Centro Educativo Alice Nabeiro. À vez, todos os grupos de diferentes idades aproveitam para brincar neste novo espaço que trouxe mais cor e muito mais animação ao espaço exterior. Na balança empreendedora, o único ponto negativo que os miúdos apontaram foi terem que estar separados por idades e não poderem brincar todos juntos no insuflável. Ainda assim, o projeto obteve pontuação máxima por lhes permitir, nas suas palavras, mais “aprendizagem, brincadeira, pensamento, ação, comunicação, convívio, diversão e partilha”.

Projeto Robôs

Quem visita o Centro Educativo Alice Nabeiro por estes dias encontra uma série de robôs, dispostos orgulhosamente quer na sala de ciências quer nos outros espaços comuns e de passagem. As pequenas esculturas, que não chegam a um metro de altura, foram produzidas este verão, numa parceria do espaço das ciências com o das artes plásticas. Entre robôs verdadeiros e robôs criativos, todos eles são vistosos, coloridos e bem diferentes entre si, já que os alunos foram convidados a dar-lhes um cunho pessoal.

Foi no âmbito da robótica, abordada em ciências, que surgiu esta atividade lúdica de criar um robô ou escultura a partir de materiais recicláveis. Durante o processo, os miúdos aprenderam sobre reciclagem e robótica mas também sobre outros temas relacionados e relevantes, como os perigos e a segurança na internet ou a montagem, desmontagem e manutenção de cada uma das peças que compõem um computador.