Em atualização

Os jogos até agora sorteados para o playoff da Liga Europa são:

Sevilha-Dínamo Zagreb

Atalanta-Olympiacos

Leipzig-Real Sociedad

Barcelona-Nápoles

Zenit-Bétis

Borussia Dortmund-Rangers

Sheriff-Sp. Braga

FC Porto-Lazio

Depois de Benfica (Real Madrid) e Sporting (Juventus) ficarem a saber os seus adversários para os oitavos de final da Liga dos Campeões, é a vez de FC Porto e Sp. Braga conhecerem os oponentes no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Dragões e arsenalistas chegam a esta fase de forma muito diferente, mas ambos com resultados caseiros que podiam ter dado aos conjuntos portugueses sortes muito diferentes.

Enquanto o FC Porto foi derrotado por 3-1, no Estádio do Dragão, frente ao Atlético Madrid, num jogo que decidia a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Sp. Braga empatou na pedreira frente ao Estrela Vermelha e acabou por ficar no segundo lugar do Grupo F e chegar “apenas” a este playoff.

Sem ser cabeça de série, a equipa orientada por Sérgio Conceição, que vem de uma vitória complicada para a I Liga, precisamente frente ao Sp. Braga, pode defrontar Nápoles e Lazio (Itália), Betis e Real Sociedad (Espanha), Rangers (Escócia), Olympiacos (Grécia) ou Dinamo Zagreb (Croácia).

Já os bracarenses são cabeças de série e vão encontrar uma equipa que tenha caído da Liga dos Campeões, ou seja, os terceiros classificados da liga milionária: Barcelona e Sevilha (Espanha), Borussia Dortmund e Leipzig (Alemanha), Atalanta (Itália), Zenit (Rússia) ou Sheriff (Moldávia).

Os encontros do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa realizam-se a 17 e 24 de fevereiro, com o FC Porto a começar no Dragão e o Sp. Braga a fechar em casa.