O Governo alterou a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, que gere fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), integrando um novo elemento com funções de apoio aos trabalhos da Comissão Nacional de Acompanhamento, segundo diploma esta segunda-feira publicado.

O modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do PRR foi estabelecido por decreto-lei publicado em maio deste ano, com um modelo de governação do PRR nacional com quatro níveis de coordenação, no qual se inclui o nível de acompanhamento, assegurado pela Comissão Nacional de Acompanhamento, e o nível de coordenação técnica, assegurado pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal.

Esse decreto-lei estabeleceu que o apoio logístico e administrativo decorrente do funcionamento da CNA é assegurado pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal’

“Para o desempenho cabal das funções que foram legalmente atribuídas à Comissão Nacional de Acompanhamento torna-se necessário que a mesma disponha de um elemento com funções de apoio aos respetivos trabalhos”, justifica o executivo no diploma.