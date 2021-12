Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os governos dos EUA, China, Coreia do Norte e Coreia do Sul declararam um início de acordo para o fim da guerra das Coreias após mais de 70 anos de conflito. De acordo com a BBC, o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, está confiante de que as conversas sejam iniciadas e admite que está a haver “esforços para isso”.

O conflito entre as duas Coreias aconteceu entre 1950 e 1953, tendo sido terminado com um cessar-fogo, mas sem nunca ser assinado um acordo de paz, estando ainda a viver-se uma espécie de Guerra Fria apoiada por China e EUA.

Há cerca de três meses, a irmã do líder norte-coreano, Kim Yo-jong, revelou que a Coreia do Norte estaria disponível para negociar e para terminar com o conflito e mostrou que para isso era necessário que os EUA pusessem fim àquilo a que chamou “política hostil”. Uma das questões em cima da mesa serão as tropas: os EUA estão presentes na Coreia do Sul e recusam-se a deixar o país antes de Pyongyang abandonar as armas nucleares.

Estas exigências prévias estão a complicar as negociações, mas o presidente sul-coreano tem esperança de que as mesmas “comecem” em breve.

Neste momentos as autoridades chinesas já declararam apoio à proposta, enquanto a Coreia do Sul e os EUA estão a redigir um esboço de acordo.