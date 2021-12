O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, cancelou esta segunda-feira um encontro presencial que teria com o Presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, devido a problemas atmosféricos, informaram fontes oficiais do Governo brasileiro.

O cancelamento do encontro ocorreu porque o avião do chefe de Estado brasileiro não conseguiu aterrar numa cidade localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai.

“O Presidente está voltando a Brasília” por “problemas climáticos”, disseram fontes da Secretaria de Comunicação da Presidência da República do Brasil, citadas pela agência Efe, que atribuíram o imprevisto às chuvas na região da cidade paraguaia de Carmelo Peralta, onde o avião devia aterrar.

O evento, aliás, já foi retirado da agenda oficial desta segunda-feira de Jair Bolsonaro.

De acordo com o Governo brasileiro, embora Bolsonaro não vá comparecer ainda será realizada uma cerimónia com autoridades dos dois países na qual será lançada a primeira pedra da terceira ponte ligando o Brasil e o Paraguai.

Esta ponte ligará a cidade paraguaia de Carmelo Peralta com o município de Porto Murtinho, do lado brasileiro, e é considerada uma etapa fundamental para a chamada rota bioceânica.

O projeto, que já tem mais de duas décadas, visa ligar o porto brasileiro de Santos, no Atlântico, a dois terminais do Pacífico no norte do Chile, passando pelo território paraguaio e pelo norte da Argentina.