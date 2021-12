O Presidente angolano, João Lourenço, endereçou esta segunda-feira condolências ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, devido aos tornados que assolaram o centro e sul dos Estados Unidos da América (EUA), com elevado número de vítimas e danos materiais.

Numa mensagem partilhada com a comunicação social, João Lourenço disse ter tomado conhecimento com “grande emoção e profunda tristeza” das consequências “devastadoras” dos tornados e declarou-se “convencido” de que, sob a liderança de Biden, os norte-americanos irão provar a sua resiliência ao ultrapassar o desastre e restabelecer rapidamente a vida normal nas regiões afetadas.

Perante este trágico acontecimento que enlutou o vosso povo, cumpre-me, em nome do Governo angolano e no meu próprio, apresentar a Vossa Excelência e ao povo americano as mais sentidas condolências e sentimento de solidariedade, que peço fazer extensivas às famílias enlutadas, com as quais partilho a dor”, sublinhou o chefe de Estado angolano na missiva.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, declarou o estado de catástrofe no Kentucky (sudeste), devido aos tornados que já provocaram pelo menos 94 mortes em vários estados do país.

A declaração de estado de catástrofe, no domingo à noite, foi feita a pedido do governador do Kentucky, Andy Beshear, para permitir desbloquear mais ajuda federal para fazer face aos danos provocados pelos tornados.

Biden já tinha lamentado a situação, classificando-a como “uma das piores séries de tornados“ da história dos Estados Unidos e uma “tragédia inimaginável”.

Este fenómeno meteorológico excecional atravessou seis estados, deixando um rasto de destruição ao longo de centenas de quilómetros, mas foi em Mayfield — uma cidade de cerca de 10.000 habitantes, no Kentucky — que se produziram os piores efeitos.

Só no Kentucky foram contabilizados 80 mortos.