Stella Morris, companheira e mãe do filho de Julian Assange, revelou que o fundador da WikiLeaks teve um pequeno AVC durante a batalha legal para evitar a extradição do Reino Unido para os Estados Unidos.

“Julian Assange sofreu um AVC no primeiro dia da audiência de recurso do Supremo Tribunal no dia 27 de outubro”, escreveu Morris no Twitter, sem dar informações sobre o atual estado de saúde de Assange.

