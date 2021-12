Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não há como escapar. O jogo do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa entre FC Porto e Lazio será um jogo de emoções, de reencontros. Para uns, a lembrança de uma gloriosa noite europeia que redundou num título, do outro o pensamento do “e se?”. O reencontro faz também lembrar títulos, mais precisamente os que Sérgio Conceição venceu nos laziale. E vale a pena começar por aqui, porque além daquele hat-trick frente à Alemanha no Euro 2000 pela seleção nacional, os melhores anos de Sérgio Conceição terão sido em Roma, ao serviço da camisola azul celeste da Lazio.

Recuemos até ao verão de 1998, ano em que o clube romano investiu forte depois de perder a Taça UEFA para o Inter. Nessa pré-época, além de craques como Vieri, Salas ou Fernando Couto, chegou também Sérgio Conceição, alegadamente por nove milhões de euros (1,8 milhões de contos), um valor considerável para a altura. Com a conquista da Taça de Itália na época anterior, ainda sem Conceição, arrancou as melhores temporadas: a Lazio começou por vencer a Supertaça em Turim, frente à Juventus, onde Sérgio até fez um golo. O primeiro posto da Serie A era seu a duas jornadas do fim, mas o clube acabou por não ser campeão, conseguindo a última edição da Taça das Taças, frente ao Maiorca, em Birmingham. Em 1999/2000, aí sim, a Lazio conseguiria ser campeã italiana, sempre com Conceição em destaque, conquistando um título que fugia desde 1974 e conseguindo ainda a dobradinha ao vencer a Taça.

Mais história? Foi frente a Lazio, numa épica noite no antigo Estádio das Antas, na época 2002/2003, que o FC Porto venceu por claros 4-1, mesmo estando a perder desde os 6′ com um golo do argentino Cláudio López. A equipa então treinada por José Mourinho virou o jogo de 0-1 para 4-1, com golos de Maniche, Derlei (dois) e Hélder Postiga. A eliminatória ficou quase fechada, sendo trancada em Roma, com um empate a zero. Os dragões seguiram para vencer a Taça UEFA frente ao Celtic.

É importante contar, mesmo que de forma sucinta esta história, pois é sabido e admitido pelo próprio que Sérgio Conceição consegue ser muito emocional. Pelo que um jogo frente a um clube como a Lazio, onde brilhou, não deverá passar ao lado.

Mas, afinal, por onde anda esta Lazio, treinada por Maurizio Sarri e que terá em Ciro Immobile, o avançado centro da equipa, uma dos maiores ícones, mas também Felipe Anderson, um dos jogadores que fez furor na equipa romana antes de sair para o West Ham. Daí, acabou por ser emprestado ao FC Porto, onde na época passada realizou apenas dez jogos.Nunca se saberá o porquê de tal ter acontecido, mas talvez o jogador queira agora mostrar que, afinal, tinha muito para dar.

Agora, a equipa da Lazio encontra-se no sétimo lugar da Serie A, com os mesmos 25 pontos da eterna rival Roma de José Mourinho. A equipa de Sarri vem apenas de quatro vitórias nos últimos 13 jogos, com um conjunto que terá em Sergej Milinković-Savić a figura principal, na medida em que tem sido associado em quase todas as aberturas de mercado a grandes clubes europeus. É um médio centro completo, com capacidade de chegada à área e que tem de ser parado por quem ocupar o meio-campo portista, ou seja, provavelmente Uribe e mais alguém. O espanhol Luis Alberto, de 29 anos, também é um jogador de enorme qualidade, mas a seta apontada à baliza, provavelmente ocupada por Diogo Costa, será mesmo Immobile, campeão europeu pela Itália e que, mesmo quando não marca muitos golos, é um portento físico que dá muito que fazer à equipa adversária.

A Lazio tem alguns bons jogadores, mas já não tem craques como Nedved, Vieri ou Veron, o que ajuda muito a ter melhores resultados…