Desde que as luzes da cidade começam a brilhar até ao dia 25 de dezembro, tudo nos lembra o Natal. Pelas mais variadas razões, esta época mexe com as nossas emoções e desperta a vontade de estar com aqueles de quem mais gostamos. E porque não? Afinal, o Natal é toda uma época, por isso, aproveite o espírito e celebre muitas vezes, até pode fazer grupos mais pequenos. O que, por sinal, é muito propício nos tempos que correm.

Talvez ainda não saiba, mas existe uma grande ajuda para receber em casa todos os que o seu coração chama, sem gastar muito e com a certeza que tudo vai correr bem: os produtos Continente Seleção. Agora, fazer uma festa especial tornou-se muito mais fácil. Com este extenso conjunto de produtos, as suas refeições de festa serão simples, elegantes e sofisticadas. Quer saber como? Veja as nossas sugestões e comece já a pensar em quem vai convidar.

Uma ceia com amigos

A ceia ideal para celebrar (só) com amigas é saborosa e festiva, claro! Experimente começar com um salteado de Gamba Rosa Selvagem de Moçambique feito na wok com azeite, alho e ervas. Basta aquecer um fio de azeite e juntar alho picado até que comece a tomar cor. Junte as gambas e mexa com uma colher de pau até estarem bem cozinhadas. No fim, mesmo antes de servir, deite salsa e tomilho picados. Saboreiem enquanto põem a conversa em dia. A seguir, sirva esta salada: separe fatias de Lombo de Porco Preto Fatiado e misture com alface, rúcula e pedacinhos de queijo. Junte sementes de girassol, que saciam e dão o toque estaladiço, e tempere com azeite e vinagre balsâmico. Como sobremesa, que tal uma salada de frutas com pedacinhos de Chocolate Negro com Pepitas de Coco e, para terminar sem acabar com a festa, um café ristreto para continuarem a conversar pela noite dentro?

Antecipar a ceia só com os avós

Às vezes, com a confusão típica da noite de Natal, os mais velhos não chegam a desfrutar da reunião de família e as crianças quase perdem a oportunidade para conviver com eles. Sugerimos que aproveite um almoço de sábado para antecipar a grande festa com os seus pais e os seus sogros. Para começar, além das suas entradas preferidas, surpreenda com uns Camarões em Massa Filo, deliciosos e estaladiços.

Como prato principal, sirva um bacalhau em grande estilo com os Lombos de Bacalhau que surpreendem pela sua altura e pelo seu sabor a tradição. Talvez tenha uma receita de família, mas deixamos aqui a nossa, caso pretenda surpreender com uma novidade: coloque os lombos já descongelados numa assadeira de barro, tempere com sal e pimenta branca e regue com azeite. No processador, triture dois dentes de alho com três fatias de pão alentejano, misture com duas colheres de sopa de azeite até formar uma pasta. Cubra os lombos, regue com mais azeite, junte meio decilitro de vinho branco, rodeie com batata miúda sem descascar e leve ao forno até dourar. Como vê, esta receita é fácil de preparar e de certeza que vai ser um sucesso! Acompanhe com grelos cozidos e com a Salada Serrana. Na hora da sobremesa, temos sugestões para miúdos e graúdos. O Bolo-rei não pode faltar, mas ofereça também as mini bavarioses. Termine com Bolachas Florentinas de Amêndoa e Avelã com Chocolate, que ligam maravilhosamente com o café. Na marca Continente Seleção encontra seis blends de café, incluindo o descafeinado, todos em cápsulas de alumínio compatíveis com a sua máquina Nespresso.

Quando o Natal é das crianças

As crianças são quem mais se fascina com o Natal e, como sempre, merecem tudo o que há de melhor. No entanto, convenhamos que, normalmente, preferem brincar a sentar-se à mesa para uma longa refeição. Porque não fazer uma ceia de petiscos à medida dos mais pequenos? Todos eles gostam de salgados e a marca Continente Seleção oferece várias opções, como o delicioso pão de queijo, os Pastéis de Chaves e o Camarão em Massa Filo, todos deliciosos e estaladiços. Pode servi-los como canapés para abrir o apetite dos adultos que depois podem continuar calmamente a refeição, enquanto as crianças brincam e se divertem (há quem reserve um dos quartos para elas ficarem nas suas brincadeiras). Na altura da sobremesa, os mais pequenos voltam “ao ataque” para se sentarem de novo à mesa e saborearem todos juntos um belo gelado de chocolate com suspiro. Para equilibrar a refeição, sirva também um prato de fruta bem colorido.

Chegou a grande noite

Como última sugestão deste artigo, damos-lhe ideias para a noite de Natal propriamente dita. É o momento em que, em quase todas as casas, se junta a família alargada e a ceia é longa, com crianças a correr entre os crescidos e os mais velhos a apreciarem toda a confusão própria desta noite. Se já celebrou com as suas amigas e pequenos grupos de familiares, ficou a conhecer melhor a marca Continente Seleção. O Queijo de Azeitão é quase obrigatório numa ceia de Natal e os croquetes de alheira impressionam pela sua textura suave, que torna mais requintado este sabor tão português. Também pode fazer espetadinhas de Camarão Selvagem de Madagáscar e Copita de Porco Preto Fatiado (coloque uma fatia de Copita entre os camarões, que resultam muito bem cozidos ou grelhados), uma mistura maravilhosa e improvável que se pode tornar mais festiva se pincelar com o mel de flores português. Avance a refeição com uns Camarões Torpedo envoltos em pão ralado, atribuindo-lhes um lado crocante, e com o fiel amigo, para o qual há 365 formas de confeção em Portugal, e acompanhe com uma salada bem temperada, enfeitada com tomate cherry e queijo feta, esparregado de grelos e batatas assadas. À sobremesa, juntamente com os doces típicos de Natal, ofereça um conjunto de gelados: de Requeijão com Doce de Abóbora, o de Ovos Moles de Aveiro, o de Ananás dos Açores e Hortelã ou o de Chocolate com Suspiro. Para o café, escolha um dos blends Continente Seleção, todos compatíveis com as máquinas Nespresso que pode servir com Biscoitos de Amêndoa e Chocolate.

Os produtos Continente Seleção podem ser o seu aliado mais valioso, não só neste Natal, como noutras festas, ou até nas refeições do dia a dia que quiser tornar mais especiais durante todo o ano. Encontre-a em todas as lojas Continente e no Continente online.