“O próximo jogo não sabemos com quem é. Não penso nisso, penso que se nos calhar o Real Madrid, se calhar vamos dizer a mesma coisa, que não podia ter calhado um sorteio mais desfavorável. E eu se calhar vou dizer a mesma coisa, que vamos passar”.

A conferência de imprensa de Jorge Jesus, no passado sábado, não podia ter sido mais premonitória. Na antevisão da visita ao Famalicão, para tentar justificar o facto de a meio da semana ter dito que sempre acreditou que o Benfica ia seguir para os oitavos de final da Liga dos Campeões mesmo tendo Bayern Munique e Barcelona no grupo, o treinador encarnado atirou um nome à sorte e acertou em cheio. Na reedição de um enorme Clássico do futebol europeu, Benfica e Real Madrid vão cruzar-se na primeira ronda a eliminar da principal competição europeia de clubes.

Ainda que o sorteio não tenha sido o pior possível e imaginável — até porque o Pote 1 também incluía Manchester City, Ajax e Liverpool –, a verdade é que o Real Madrid está a atravessar um bom momento e tem vindo a encontrar a regularidade e consistência de outros tempos com Carlo Ancelotti. Os merengues levam atualmente 10 vitórias consecutivas para todas as competições, estão na liderança da liga espanhola de forma destacada e ainda este domingo venceram o dérbi de Madrid contra o Atlético em pleno Santiago Bernabéu.

Na Liga dos Campeões, o Real Madrid ficou no primeiro lugar do Grupo D com 15 pontos, à frente do Inter Milão, e venceu cinco dos seis jogos — só perdeu contra o Sheriff, em casa, num encontro que se tornou determinante para os moldavos garantirem o apuramento para o playoff da Liga Europa. Para além do óbvio Benzema e do equilíbrio garantido pelo tridente do meio-campo composto pela experiência de Modric, Casemiro e Kroos, o grande destaque da temporada dos merengues tem sido Vinícius. O avançado de apenas 21 anos leva 12 golos e sete assistências em 2021/22 e é um dos jogadores em melhor momento de forma no futebol europeu, com a imprensa espanhola a afirmar esta segunda-feira que é “possivelmente o melhor do mundo” atualmente na sequência da exibição deste domingo contra o Atl. Madrid, onde assistiu para os golos de Benzema e Asensio.

Depois, há David Alaba. O jogador austríaco, que trocou o Bayern Munique pelo Real Madrid durante o verão, é responsável por grande parte da consistência de uma defesa que nem sente saudades de Sergio Ramos. Com uma capacidade física superior e um critério defensivo e ofensivo muito acima da média, Alaba foi uma das melhores contratações dos merengues no passado mais recente e é um dos indiscutíveis para Carlo Ancelotti.

Em termos oficiais, Benfica e Real Madrid não se encontram desde os anos 60 — e os encarnados têm saldo positivo. As duas equipas defrontaram-se pela primeira vez em 1961/62 e logo na final da então Taça dos Campeões Europeus, onde o Benfica de Béla Guttmann, Eusébio, Coluna e companhia goleou por 5-3 para conquistar o troféu pelo segundo ano consecutivo. Portugueses e espanhóis cruzaram-se novamente em 1964/65, nos quartos de final da mesma competição, sendo que os encarnados voltaram a golear na Luz na primeira mão (5-1) mas perderam no Santiago Bernabéu na segunda (2-1), ainda que esse resultado não os tenha impedido de seguir em frente e chegar até à final, onde foram derrotados pelo Inter Milão.

Mais recentemente, porém, as duas equipas cruzaram-se num encontro particular na Eusébio Cup de 2021, quando José Mourinho era treinador dos merengues e Jorge Jesus era também o técnico encarnado. Na altura, no Estádio da Luz, o Benfica goleou o Real Madrid com golos de Javi García, Witsel, Enzo Pérez e Carlos Martins (5-2).