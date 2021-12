Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Sporting já conhece bem a equipa do Ajax. Foram duas derrotas claras, com 5-1 em Alvalade e 4-2 em Amesterdão, mesmo que o segundo jogo tenha várias particularidades visto que Rúben Amorim optou por jogadores muito jovens e menos utilizados, deu para ver que a equipa dos Países Baixos não está para brincadeiras. E isto podia ser apenas uma expressão para utilizar numa equipa super forte e indiscutivelmente favorita como, digamos, o Ajax de Cruyff nos anos 70, mas é uma boa maneira de definir a equipa orientada por Erik ten Haag. Porque não brinca. E o Benfica tem de ter noção disso.

Rúben Amorim, antes do recente jogo em Amesterdão, disse que o Ajax era uma das melhores equipas a jogar em ataque posicional e isso, vendo o que a equipa tem feito, não é grande mentira. É forte na posse e no desequilíbrio através do mesmo, mas também através de individualidades como o experiente Tadic ou o jovem brasileiro Antony, uma excelente revelação, bem como o costa-marfinense Haller (que o ano passado foi “esquecido” para a Liga Europa pelos neerlandeses), que esta época decidiu que apenas ia a acertar na baliza, levando já dez golos nesta edição da Liga dos Campeões e marcando em todos os jogos da fases de grupos. A mesma fase de grupos em que o Ajax somou seis vitórias, frente a Sporting, Borussia Dortmund e Besiktas.

A equipa de ten Hagg não brinca, mas não é invencível. Tanto assim é que está em segundo na Liga neerlandesa a um ponto do rival PSV, o mesmo que venceu o Ajax por 4-0 na Supertaça, antes de o agora adversário do Benfica ter encetado uma série de excelentes resultados. Há ainda mais duas derrotas, para o campeonato, frente a Utrecht e, inclusivamente, no último fim de semana, ao perder em casa frente ao AZ Alkmaar (que boas memórias tem o Sporting deste conjunto).

Mas como ninguém é invencível, mesmo quem é incisivo e pouco brinca mesmo em posse, os números do Ajax são sem dúvida fortes: são 69 golos em 27 jogos; apenas 13 sofridos.

Isso, hoje em dia. Mas e antigamente, como foram os confrontos entre Benfica e Ajax? Bem, os mais relevantes têm todos um nome bem conhecido em comum: Johan Cruyff. Fez um dos golos na finalíssima dos quartos de final da então Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1968/1969 em que o Ajax venceu por 3-0, pois nos dois jogos “normais”, as equipas partilharam vitórias por 3-1. Passados poucos anos, fazia novamente parte de uma equipa que tinha Neeskens ou Krol e venceu o Benfica nas meias finais da maior competição de clubes da Europa. 1-0 em Amesterdão e 0-0 no Estádio da Luz decidiram a eliminatória. O Ajax seguiria para a final onde venceria o Inter por 2-0, na primeira de três conquistas consecutivas.

Mais recentemente, o Ajax também se colocou bem à frente do Benfica na Liga dos Campeões, mas já em 2018/2019. Depois de uma derrota em Amesterdão (1-0) que surgiu apenas depois dos noventa minutos, um empate a uma bola na Luz que complicou na altura as contas dos encarnados, que haviam mesmo de cair para a Liga Europa, num grupo que tinha ainda o Bayern Munique (primeiro classificado) e o AEK (zero pontos). Nesse ano, “o” ano do Ajax nos últimos tempos, a equipa apenas caiu nas meias finais da Champions frente ao Tottenham. E este ano, voltará o Benfica a ser talismã os encarnados vão vingar Eusébio e companhia?