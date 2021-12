Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tinha corrido mais ou menos, acabou por correr bastante mal: o Sporting vai encontrar o Manchester City nos oitavos de final da Liga dos Campeões, um dos tubarões que foram a sorteio esta segunda-feira, e encurtou de forma clara a possibilidade de passar à fase seguinte depois da repetição do emparelhamento e da anulação do cruzamento original com a pouco consistente Juventus.

Para quem é atento ao futebol português, existe um nome que salta automaticamente à vista assim que se fala de um encontro entre o Sporting e o Manchester City: Xandão. O central brasileiro, agora com 33 anos, esteve ao serviço dos leões entre 2011 e 2013 por empréstimo do Desportivo Brasil e marcou de calcanhar o golo da surpreendente vitória dos leões em Alvalade frente aos citizens de Roberto Mancini nos oitavos de final da Liga Europa de 2011/12 — que acabou por dar o mote para o consequente apuramento. Na segunda mão, no Etihad, a equipa de Ricardo Sá Pinto perdeu num jogo louco com cinco golos mas seguiu em frente graças à regra dos golos fora, caindo apenas com o Athl. Bilbao nas meias-finais após afastar o Metalist Kharkiv nos quartos.

Para além dessa histórica eliminatória — que contou com Agüero, Balotelli e David Silva de um lado e Matías Fernández, Insúa e Anderson Polga do outro –, as duas equipas só se cruzaram numa outra ocasião, um encontro particular, na pré-época da temporada 2010/11. Na altura, dois golos de Yannick Djaló deram a vitória ao conjunto de Paulo Sérgio. O Manchester City que o Sporting encontrou nessa altura em anos consecutivos, porém, pouco ou nada tem a ver com o atual: na altura, os ingleses só conquistaram a Premier League pela primeira vez em 2012 e desde aí já foram campeões noutras quatro ocasiões, para além das presenças assíduas nas derradeiras fases da Liga dos Campeões e da final perdida para o Chelsea na última edição.

A equipa de Pep Guardiola está atualmente na liderança da Premier League com mais um ponto do que o Liverpool e, na Liga dos Campeões, ficou no primeiro lugar de um Grupo A que também tinha PSG, RB Leipzig e Club Brugge. Os citizens fizeram 12 pontos, com quatro vitórias e duas derrotas, e não deixam de viver uma espécie de “Last Dance” na atual edição da competição europeia — sem que o futuro de Guardiola em Manchester esteja totalmente assegurado e depois do falhanço na última final, transparece a ideia de que os ingleses apostam nesta Champions com uma sensação de tudo ou nada.

Com a particularidade de ter três portugueses no plantel, o Manchester City tem assistido a uma temporada especialmente bem sucedida de Bernardo Silva, que tem feito exibições acima da média em todas as competições, é fulcral no onze inicial e já leva sete golos. Rúben Dias e João Cancelo também são titulares praticamente absolutos no conjunto de Guardiola, Sterling tem estado num momento positivo e tanto Mahrez como Phil Foden são elementos sempre potencialmente disruptivos.