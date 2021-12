Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Otamendi, jogador do Benfica, foi surpreendido por assaltantes na madrugada desta segunda-feira à chegada a casa, em Lisboa, depois do jogo deste domingo contra o Famalicão.

De acordo com o Correio da Manhã, que está a avançar a notícia, o futebolista argentino foi agredido, manietado com um cinto no pescoço pelos assaltantes e obrigado a abrir-lhes a porta de casa, onde estavam o filho e a mulher.

Também segundo o CM, foram levados relógios e dinheiro. A Polícia Judiciária já está a investigar.