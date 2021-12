Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Outubro, o último mês de que existem dados oficiais relativos ao mercado europeu, confirmou o mau momento que atravessa a indústria automóvel, com reduções de vendas na ordem dos 29%, face ao período homólogo do ano anterior. Os veículos com motor de combustão, seja ele a gasolina ou a gasóleo, continuam a liderar a procura, mas no 10º mês de 2021 foram os modelos com baterias recarregáveis, ou seja, os eléctricos (EV) e híbridos plug-in (PHEV) que surpreenderam.

Ao colocar no mercado 184.797 unidades, entre EV e PHEV, as vendas deste tipo de veículos aumentaram 26%, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior. Um incremento que ajudou a minimizar a quebra total do mercado. Das unidades transaccionadas em Outubro, os EV revelam um crescimento mais robusto, atingindo 44% contra apenas 8% para os PHEV.

Em Outubro, o ranking das vendas de modelos com baterias recarregáveis nos países da União foi liderado pelo Renault Zoe, com 6503 unidades, seguido do VW ID.3 (5695), Skoda Enyaq iV (5284), Dacia Spring (5161), VW ID.4 (4966), Kia e-Niro (4626), Fiat 500e (4488), Peugeot e-208 (4125), Ford Kuga PHEV (3869) e Peugeot 3008 PHEV (3971). De realçar o desempenho bom do Zoe, do Enyaq iV e do Spring, bem como o facto de os PHEV ocuparem apenas os 9º e 10º lugares da lista.

No acumulado de 2021, o ranking europeu das vendas dos EV e PHEV é liderado confortavelmente pelo Tesla Model 3, com 104.571 unidades, à frente dos VW ID.3 (58.732), Renault Zoe (52.199), VW ID.4 (43.212), Ford Kuga PHEV (40.062), Kia e-Niro (38.556), Hyundai Kauai Electric (35.707), Fiat 500e (35.413), Volvo XC40 PHEV (34.705) e Peugeot e-208 (33.786).

Nas vendas de Janeiro a Outubro, confirma-se ainda que os PHEV continuam a cair, alcançando apenas os 5º e 9º lugares do ranking, enquanto o Model 3 vende quase o dobro do 2º classificado. De salientar a proximidade do volume de unidades vendidas do mais caro ID.4 em relação ao ID.3, com a VW a ser a única marca a bisar, por estar presente com dois modelos no top 5, enquanto o grupo Hyundai/Kia faz o mesmo no top 10.