O primeiro estudo conduzido em contexto real na África do Sul, já com a variante Ómicron disseminada no país, levou a equipa a afirmar que a vacinação completa previne 70% dos internamentos, noticia o jornal sul-africano Times, citando uma conferência de imprensa desta terça-feira.

Ainda que se mantenha um bom nível de proteção, está já abaixo dos mais de 90% de proteção conferidos pela vacina da Pfizer-BioNTech contra a variante original, de Wuhan, como lembra o jornal The Washington Post. A África do Sul usa também a vacina da Johnson & Johnson.

A conclusão do estudo sul-africano prende-se com o facto de a equipa considerar que a “severidade da Ómicron é 29% mais baixa”. Mas, da análise, a equipa também considera que a prevenção contra a infeção concedida pela variante Ómicron caiu de 80% para 33%.

Os resultados, ainda preliminares, dizem respeito a 211.000 casos positivos de SARS-CoV-2 desde 15 de novembro a 7 de dezembro, destes, 78.000 são casos suspeitos de Ómicron (mas ainda não confirmados), destacou a agência Reuters.

O estudo foi conduzido pela maior seguradora de saúde privava sul-africana Discovery Health e o Conselho de Investigação Médica da África do Sul (SAMRC).