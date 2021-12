Boletim DGS. Há menos internamentos e doentes em cuidados intensivos

Nas faixas etárias mais abaixo, houve dois óbitos a registar, de homens, entre os 60 e os 69 anos e outro de um homem na casa dos 40.

Quanto à distribuição geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista mais novos casos (1159), embora seja seguida de perto pela região Norte (1148). No Centro, há 792 casos detetados de Covid-19. Segue-se o Algarve, com 211; a Madeira, com 170; o Alentejo, com 98; e os Açores, com 13.

No registo das novas mortes, somam-se cinco no Norte, quatro no Centro, três no Algarve e uma em Lisboa. Nas restantes regiões, não há novos óbitos a lamentar.