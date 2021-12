Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O cometa Leonard está a passar “perto” da Terra. É possível vê-lo durante os próximos dias, mas quem o quiser fazer deve aproveitar a oportunidade, porque depois ele desaparecerá, noticia a CNN.

De nome oficial C/2021 A1 Leonard, este astro “também já é conhecido como cometa natalício”, refere o Observatório Astronómico da Universidade de Lisboa (OAL). O cometa ficou com o nome do astrónomo que o descobriu a 3 de janeiro de 2021, Greg Leonard, um investigador do Observatório do Monte Lemmon, Laboratório Planetário e Lunar da Universidade do Arizona.

Segundo o astrónomo, citado na notícia, o cometa estava a mais de 748 milhões de quilómetros de distância da Terra naquela altura e era surpreendente conseguir ver imagens do seu rasto, já que é uma distância equivalente à do planeta Júpiter.

Supõe-se que o cometa esteja a viajar em direção ao Sol há 35 mil anos, mas levará cerca de 80 mil anos a voltar ao ponto de partida. Durante a sua viagem, o momento em que o Leonard passou mais perto da Terra foi no passado dia 12 de dezembro, em que esteve a 34 milhões de quilómetros de distância (90 vezes a distância da Lua à Terra).

Ainda vamos a tempo de o ver, mas será cada vez mais difícil, “por se encontrar cada vez mais próximo do horizonte”, alerta o OAL.

Como é que se pode vê-lo? Deve-se procurar no céu escuro um elemento que parece uma estrela difusa pouco acima do horizonte, logo depois do pôr do sol. “Ao anoitecer, a melhor ocasião para a sua observação ocorrerá pelas 18 horas na direção sudoeste”, indica o OAL. Pode usar como referência a localização das constelações: agora vê-se da localização da constelação Serpente, mas esta quarta-feira já estará em Sagitário e, a partir de 21, na constelação Microscópio.

A NASA recomenda o uso de binóculos. Para quem não tem oportunidade de procurar o cometa num céu limpo e amplo, o Virtual Telescope Projetc, proporciona uma transmissão livestream, a partir do seu observatório em Roma.

Vai-se tornando cada vez mais difícil de ver à medida que se aproxima do Sol. No dia 3 de janeiro, um ano depois da sua descoberta, estará no ponto mais próximo do astro-rei.

Segundo a CNN, Leonard diz que há muita ciência boa sobre cometas contudo “eles continuam muito imprevisíveis no que toca ao tamanho, forma, composição química e comportamento” e acrescenta, “Um descobridor de cometas famoso e sábio disse uma vez, ‘Os cometas são como gatos — ambos têm caudas e ambos fazem precisamente o que querem.”