Começou como uma possibilidade, tornou-se uma aparente certeza e acabou por ser confirmado: Pierre-Emerick Aubameyang já não é o capitão do Arsenal. A decisão terá partido do treinador Mikel Arteta e surge na sequência de uma nova violação dos regulamentos do clube por parte do avançado gabonês.

“Na sequência da última violação disciplinar na semana passada, Pierre-Emerick Aubameyang vai deixar de ser o nosso capitão e não estará disponível para o jogo de quarta-feira contra o West Ham. Esperamos que os nossos jogadores, particularmente o nosso capitão, trabalhem sob as regras e os padrões que estão estabelecidos e com os quais concordamos. Estamos totalmente concentrados no jogo de amanhã [quarta-feira]”, pode ler-se no comunicado do Arsenal.

De recordar que Aubameyang falhou o encontro do fim de semana contra o Southampton, que os gunners venceram de forma clara (3-0), devido a esse problema disciplinar. Segundo o The Athletic, tudo estará relacionado com uma viagem para visitar a mãe: o avançado foi autorizado pelo Arsenal a voar para França na terça-feira, com o objetivo de a levar para Londres, e só regressou na quinta-feira depois de ter ficado estabelecido que o faria no dia anterior. Embora Aubameyang tenha chegado a tempo do treino do dia, o clube entendem que o jogador se aproveitou da situação — até porque surgiram imagens, nas redes sociais, onde este aparecia a ser tatuado.

Além disso, existiram também problemas com os protocolos da Covid-19, já que Aubameyang foi testado antes de viajar para França mas não realizou qualquer teste PCR antes de voltar a Inglaterra ou já em Londres para regressar as treinos. O avançado de 32 anos, que está no Arsenal desde 2018, tem tido vários momentos de tensão com a cúpula dos gunners e com a própria equipa técnica sobre questões de pontualidade, de assiduidade e de compromisso com o clube. Até aqui, Mikel Arteta manteve-se sempre ao lado do jogador — até devido aos problemas pessoais que este teve, com a doença grave da mãe e a infeção com malária que o deixou hospitalizado –, mas a sucessão de episódios acabou por esgotar a paciência do treinador.

Assim, Aubameyang é o terceiro capitão do Arsenal a perder a braçadeira: o mesmo aconteceu com William Gallas em novembro de 2008, na sequência de uma entrevista à Associated Press em que revelava tensões dentro do balneário e em relação a Arsène Wenger, e com Granit Xhaka no final de 2019 e depois de o suíço ter insultado os próprios adeptos do clube, numa decisão tomada pelo então treinador Unai Emery — e que tornou Aubameyang capitão. Agora, o mais provável é que a braçadeira fique com Alexandre Lacazette, avançado que era até aqui o vice-capitão e que já assumiu a liderança contra o Southampton no fim de semana, altura em que Mikel Arteta assumiu que Aubameyang tinha ficado de fora por motivos disciplinares.

“Infelizmente, foi devido a uma violação disciplinar. Temos sido muito consistentes e existem algumas coisas não-negociáveis na equipa, que estão estabelecidas. Enquanto clube, decidimos que ele não vai estar envolvido hoje. Não é uma situação fácil, queremos contar com o nosso capitão”, explicou o treinador espanhol, ficando clara essa ideia de que a questão não terá ficado resolvida nos dias que se seguiram.