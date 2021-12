Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Demitiu-se o deputado bloquista da Assembleia Municipal de Abrantes que tinha integrado uma lista para a Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo em que também estavam elementos do Chega, assim como do Partido Social Democrata (PSD).

???? Comunicado da Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda Abrantes. pic.twitter.com/akWDiHiRzS — Bloco de Esquerda (@BlocoDeEsquerda) December 14, 2021

Pedro Grave, 47 anos, operador de produção térmica, decidiu renunciar ao mandato quando confrontado pela Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Abrantes sobre as críticas tecidas ao partido por ter unido esforços com o outro lado do espetro político numa lista que se opunha a outra, composta exclusivamente por membros do Partido Socialista (PS).

Foram apresentadas duas listas para eleição dos representantes da Assembleia Municipal de Abrantes. A lista A, apresentada pelo PS, era composta por António Mor, Piedade Pinto, Manuel dos Santos, António Veiga e pelos suplentes Tiago Ricardo e Sérgio Lopes — todos políticos socialistas.

A lista B tinha dois membros do movimento autárquico independente ALTERNATIVA (com José Rafael Nascimento e, como suplente, Sónia Pedro), os sociais-democratas João Fernandes e João Paulo Rosado (suplente), o deputado Luís Carloto, do Chega, e também o bloquista Pedro Grave.

A Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Abrantes, liderada por Armindo Silveira, diz ter sabido através da comunicação social que um dos seus deputados tinha integrado uma lista com elementos do PSD e do Chega. O caso foi noticiado pelo jornal regional Médio Tejo.

No comunicado publicado pelo Bloco de Esquerda nas redes sociais, o partido afirma que Pedro Grave “assumiu a sua responsabilidade exclusiva por esta decisão”, recusando assim ter participado na formação da lista, e comunicou que o deputado “renunciará ao mandato” da Assembleia Municipal de Abrantes.

Um dos críticos da lista foi João Galamba, secretário de Estado Adjunto e da Energia, que comentou no Twitter: “Parece que o Bloco de Esquerda se prepara para se aliar ao Chega. Aguardamos explicações (urgentes) do Bloco de Esquerda”. Pouco depois, José Gusmão, deputado bloquista no Parlamento Europeu, enviou a Galamba o comunicado do Bloco.

Parece que o @BlocoDeEsquerda se prepara para se aliar ao Chega. Aguardamos explicações (urgentes) do @BlocoDeEsquerda https://t.co/OUnv3eNeZz — Joao Galamba (@Joaogalamba) December 14, 2021

Mas o PS também está envolvido numa polémica mais a sul, em Silves, noticiou o Terra Ruiva. Na eleição por um presidente de Junta para integrar o Conselho Municipal de Educação na Assembleia Municipal, os socialistas não apresentaram qualquer nome e votaram, juntamente com o Chega, em Ricardo Pinto, do PSD. O caso foi recordado a João Galamba nos comentários à sua publicação no Twitter.