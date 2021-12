A Unidade de Ação Fiscal da GNR do Porto apreendeu cerca de 1.860 litros de aguardente introduzidos irregularmente no consumo, nos distritos do Porto e de Braga, foi esta terça-feira revelado.

Em comunicado, aquela unidade refere que através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, os militares fiscalizaram e detetaram operadores que armazenavam a mercadoria em locais não autorizados e sem controlo aduaneiro, evitando deste modo as respetivas obrigações tributárias.

A operação culminou na segunda-feira com a apreensão de cerca de 1.860 litros de aguardente, tendo sido elaborados dois autos de contraordenação aduaneira por introdução irregular no consumo.

De acordo com a Unidade de Ação Fiscal, o valor estimado da apreensão das bebidas é de 16.740 euros.

A ação de fiscalização contou com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).