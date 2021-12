Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Anualmente, os acidentes de bicicleta vitimam milhares de ciclistas. Não só o número é excessivo, como pode impedir que cada vez mais indivíduos adiram às alternativas para a mobilidade urbana, com recurso às bicicletas e, sobretudo, aos seus “parentes” eléctricos, as e-bikes. Para ajudar a ultrapassar o problema, a Streetlogic desenvolveu um sistema de ajuda à condução, similar ao utilizado pelos automóveis, que pretende evitar embates frontais, laterais ou traseiros.

Este não é o primeiro projecto do género, mas é um dos mais prometedores. Vigia tudo o que se passa em torno do ciclista, detectando outros ciclistas, peões e veículos, ligeiros ou pesados, avisando o ciclista e informando-o como proceder. É um sistema de segurança que pode salvar vidas e evitar muitas nódoas negras.

O sistema da Streetlogic assenta em pequenos sensores colocados na frente e na traseira da e-bike, associados a um smartphone no guiador, para ser utilizado como ecrã. O “segredo” está no software que analisa as imagens recolhidas pelas câmaras e as informações dos sensores para avaliar o comportamento de tudo o que mexe em torno da bicicleta e calcula possíveis manobras que possam causar acidentes.

Todo o sistema necessita de energia para funcionar e é aí que entra a bateria da e-bike, com a previsão de custos a apontar para um preço de 300 dólares (266€) para encomendas colocadas de imediato. A empresa sediada em São Francisco promete elevar o preço rapidamente para 400 dólares (355€) assim que as primeiras unidades chegarem ao mercado. A Streetlogic irá enfrentar a concorrência dos israelitas da Ride Vision, entre outras.