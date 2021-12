A terceira dose da vacina contra a Covid-19 vai começar a ser administrada a pessoas com 50 ou mais anos, anunciou esta terça-feira António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, tendo já sido publicada.

Lacerda Sales anunciou ainda que durante esta semana será aberto o autoagendamento para maiores de 60 anos.

Lembrou que neste momento o autoagendamento está em funcionamento para pessoas com mais de 65 anos e para outras faixas, como para as crianças dos 10 aos 11 ou maiores de 50 ou mais que tenham levado a vacina da Janssen.

Questionado sobre pessoas com 40 anos que levaram a vacina da Janssen e que estão a ser chamadas para levar a terceira dose, o governante reforçou que neste momento a indicação são os 50 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Obviamente, que não podemos desperdiçar oportunidades também para vacinar todas as pessoas que nos possam aparecer em determinadas condições que sejam elegíveis de alguma forma e que mesmo não sendo elegíveis por uma questão ou por outra, até muitas vezes por comorbilidade, façam a sua vacinação e obviamente nós não recusamos ninguém”, ressalvou.

Deixou ainda a garantia que “nenhum português ficará para trás”: “Vacinaremos todas as faixas elegíveis”.

Sobre o motivo de avançar agora para a faixa dos 50 anos, o governante explicou que neste momento mais de 80% da faixa dos mais de 80 anos já estão vacinados, assim como 73% na faixa dos 70 aos 79 anos e outros 73% na faixa dos 60 aos 69 anos.

Também há uma indicação do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglês) relativamente a esta matéria e que leva a possibilidade de reforçar a vacinação com a terceira dose até aos 40 anos.

Novas medidas? Lacerda Sales afasta possibilidade

Questionado sobre a variante Ómicron, Lacerda Sales disse que parece “haver uma maior transmissibilidade”, existindo “um forte indicador” de “transmissão comunitária”. Rejeitou, no entanto, mais medidas, lembrando que as últimas têm cerca de 14 dias, referindo ainda a descida no número de internamentos esta terça-feira.

“Temos de reforçar um conjunto de atitudes e de comportamentos, que hoje já temos”, afirmou o secretário de Estado, que elencou algumas medidas como o reforço de vacinação, o reforço de testagem, o reforço do uso das máscaras, o distanciamento social e o controlo de fronteiras como “importantes” para conter a pandemia.