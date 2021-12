Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vai haver uma nova paralisação ainda este mês no Metro do Porto, avançou António Domingues, presidente do Sindicato dos Maquinistas, à Rádio Observador. A paragem de 24 horas está marcada para dia 30 de dezembro e torna-se assim a terceira greve dos trabalhadores do Metro do Porto.

Em causa está o impasse nas negociações com a empresa que gere o Metro do Porto. Os funcionários pedem melhores condições de trabalho, uma atualização salarial e a fixação de escalas de trabalho. A primeira paragem aconteceu a 3 de dezembro e a segunda no dia 7.

Em declarações à Rádio Observador, António Domingues justifica que “se não houver vontade da empresa de se sentar à mesa das negociações para continuar a discutir”, as paralisações vão multiplicar-se: “Provavelmente continuaremos a luta”. O pré-aviso de greve foi enviado na segunda-feira.