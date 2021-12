Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O antigo jornalista Horácio Vale César morreu esta terça-feira aos 71 anos, confirmou o Observador junto da família. Nascido nos Açores, em Ponta Delgada, Horácio César (irmão do presidente do PS, Carlos César) começou a sua carreira como jornalista na Rádio Comercial, “trabalhou na imprensa escrita, diária e semanal, na rádio e, episodicamente, na televisão”, como resumiu na nota curricular que foi publicada em Diário da República em janeiro de 2016, quando foi nomeado adjunto do ministro da Cultura João Soares.

Deixou o jornalismo, depois de ter passado também pelo Correio da Manhã, quando estava no jornal Semanário para integrar um gabinete do Executivo de António Guterres, em 1995. Horácio César foi, nessa altura, adjunto do ministro dos Negócios Estrangeiros, “com o pelouro da comunicação política e a função de porta-voz” do ministro Jaime Gama. Quando saiu dessas funções, manteve-se assessor parlamentar, na área política e técnica, junto das comissões parlamentares permanentes especializadas dos Negócios Estrangeiros , da Defesa Nacional e dos Assuntos Europeus.

Foi figura decisiva para a entrada na vida política do irmão mais novo, Carlos César que, ainda em 2016 numa entrevista ao Obervador, contava como cedo começou a participar nas tertúlias anti-regime, nos Açores, com Jaime Gama, Medeiros Ferreira, Mário Mesquista e o seu irmão Horácio.

Foi subscritor e esteve nos trabalhos de preparação da Declaração de Ponta Delgada, “o documento político de 1969 que foi o modelo do Programa do MFA de 25 de abril de 1974”, segundo a nota já referida. Horácio César era uma figura de vasta cultura, formado em História e em Direito pela Universidade de Lisboa. Tinha completado 71 anos a 3 de dezembro de 1950.