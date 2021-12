Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PSD esteve mesmo mais alinhado com o Governo do que a esquerda nesta legislatura – pelo menos, é o que diz a matemática parlamentar. Os sociais-democratas votaram a favor de diplomas do Executivo em dois terços dos casos, sendo ultrapassados apenas pelo PAN, o partido que deu mais vezes a mão ao Governo.

Segundo as contas feitas esta terça-feira pelo Diário de Notícias, em jeito de balanço da legislatura que agora termina, o PAN aprovou as propostas do Governo em 69,2% dos casos, ficando à frente do PSD neste campeonato, mas por pouco — o partido de Rui Rio deu luz verde a 62,6% dos projetos do Executivo.

Tanto num caso como noutro o alinhamento é claramente superior ao que se registou entre o Governo e a esquerda: o Bloco de Esquerda aprovou 50,5% das propostas governamentais e o PCP 40,6%.

Do lado dos chumbos dos diplomas do Governo, acrescenta o mesmo jornal, a tendência é semelhante: o PAN é o partido que menos vota contra essas propostas (nove vezes em 91), seguindo-se o PSD (10) e só depois Bloco de Esquerda e PCP (ambos em 17 casos).

Os números parecem condizer com os argumentos que a esquerda tem usado para se justificar pelo seu papel nesta crise política, insistindo que já nos últimos anos se notava uma maior convergência do chamado bloco central, entre PS e PSD. No entanto, é preciso notar que esta contabilidade se refere apenas às propostas apresentadas especificamente pelo Executivo, e não pela bancada do PS no Parlamento.

Por outro lado, já foi colocada várias vezes a hipótese de o PAN vir a tornar-se de forma mais regular parceiro do Governo, especialmente depois de a líder, Inês Sousa Real, ter criticado duramente a esquerda por ter deixado cair o Orçamento do Estado para 2022, dando o mote para a atual crise política.