Só na última semana, 42 jogadores e elementos do staff de equipas da Premier League testaram positivo à Covid-19, o número mais elevado alguma vez registado desde o início da pandemia no mesmo período temporal. Manchester United, Tottenham, Leicester, Aston Villa, Brighton e Norwich confirmaram a existência de casos dentro dos clubes.

Este é o número mais alto de casos positivos ao longo de uma semana desde janeiro, quando a Premier League deu conta de 40 pessoas infetadas. Esta segunda-feira, a Premier League aceitou o pedido do Manchester United para adiar o jogo desta terça-feira contra o Brentford devido ao surto existente no clube de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, justificando a decisão com “a manutenção da saúde dos jogadores e do staff enquanto prioridade” e adiantando que uma nova data será divulgada em breve. De recordar que, no fim de semana, também o encontro entre o Tottenham e o Brighton foi adiado devido a casos positivos nos spurs.

Na quinta-feira, depois da introdução de novas regras de contenção da pandemia em Inglaterra, a Premier League indicou aos clubes que deveriam recuperar as medidas que estavam em vigor anteriormente, incluindo o distanciamento social e a utilização obrigatória de máscaras. Em comunicado, a liga inglesa também indicou que iria aumentar a frequência das rondas de testagem. “Vamos continuar a trabalhar de perto com o governo, as autoridades locais e os grupos de apoio enquanto nos mantemos responsivos a quaisquer mudanças futuras nas orientações nacionais ou locais”, acrescentava a nota.

As novas regras apresentadas pelo governo de Boris Johnson na semana passada incluem a obrigação de apresentação de prova de vacinação completa ou de um teste negativo para entrar em eventos desportivos com assistência de mais de 10 mil pessoas. Anteriormente, porém, clubes como o Brighton, o Chelsea e o Tottenham já haviam tomado uma decisão unilateral e tornado essa verificação obrigatória nos respetivos estádios.

— Premier League (@premierleague) December 9, 2021