É já quase uma inevitabilidade: quando chega a Taça da Liga, Rúben Amorim só sabe ganhar. Com o resultado positivo desta terça-feira contra o Penafiel, o treinador chegou às sete vitórias em sete jogos na competição entre Sp. Braga e Sporting e mantém-se totalmente vitorioso, sendo que conquistou mesmo as duas últimas edições da prova — uma com os minhotos, outra com os leões.

A equipa leonina, detentora do título depois de ter vencido precisamente o Sp. Braga na final do ano passado, derrotou o Penafiel e tornou-se a primeira a ficar apurada para a final four da Taça da Liga. Em 15 edições da competição, o Sporting chegou às meias-finais em nove ocasiões, sendo que ganhou em três dos últimos quatro anos. Com este resultado, os leões garantiram ainda que continuam invictos a nível interno com 17 vitórias e dois empates em 19 jogos e levam já 13 vitórias consecutivas no panorama nacional.

Na flash interview, Rúben Amorim reconheceu que a equipa poderia ter alcançado uma exibição melhor apesar de o objetivo ter sido cumprido. “Em termos de objetivos, cumprimos, mas podíamos ter sido melhores. Marcámos cedo mas faltou controlar e ter agressividade no último terço. Na segunda parte deixámos o jogo correr, houve a expulsão do Tabata e depois defendemos a vantagem. Parabéns aos jogadores, cumprimos o objetivo, mas temos de ser melhores já amanhã. Contra o Gil Vicente já temos de ter outro andamento. Faltou sermos mais agressivos, incisivos e não deixar correr o jogo. Esta equipa sabe que não pode deixar correr o jogo. Eles sabem disso. Mas há dias assim”, começou por dizer o treinador leonino, antecipando desde já o encontro do próximo sábado, para o Campeonato, em Barcelos.

“Tivemos de fazer a gestão das cargas, dentro do que o jogo ia ditando. Todas as substituições estavam planeadas de acordo com o que os jogadores tinham de fazer”, acrescentou Amorim, justificando o facto de ter lançado Pedro Gonçalves, Matheus Nunes e Gonçalo Inácio, três habituais titulares, na segunda parte. Quando à expulsão de Bruno Tabata, o técnico reconheceu que o jogador poderá fazer falta já contra o Gil Vicente — até porque Pedro Porro está lesionado, Ricardo Esgaio está infetado com Covid-19 e só Gonçalo Esteves pode fazer o corredor direito.

“O Tabata faz falta, já fez o corredor direito e podia dar uma solução diferente, não tendo nós os laterais habituais. Temos de ver outras opções mas o [Gonçalo] Esteves portou-se muito bem também. Se será titular contra o Gil Vicente? Pode haver outras opções. Ele portou-se muito bem, tem de treinar bem e recuperar fisicamente para um jogo dessa qualidade”, atirou Rúben Amorim, abrindo a porta à possibilidade de o jogador de 17 anos aparecer no onze inicial num jogo do Campeonato.