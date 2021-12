Rúben Dias diz que Bernardo faz sacrifícios como ninguém mas nem isso foi preciso para o City atropelar o Leeds

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As estatísticas não mentem: os quatro jogadores mais utilizados por Pep Guardiola no Manchester City realizaram a formação em Portugal e no Benfica. João Cancelo, Ederson, Rúben Dias e Bernardo Silva, por ordem decrescente de minutos, são a espinha dorsal do atual líder da Premier League. Ainda assim, e embora Ederson seja uma garantia, Rúben Dias tenha conquistado adeptos e equipa técnica e João Cancelo esteja a viver um dos melhores períodos da carreira, tem sido Bernardo o grande destaque dos citizens nas últimas semanas.

O internacional português de 27 anos foi eleito o Jogador do Mês do Manchester City pela terceira vez consecutiva, depois de já ter sido o escolhido em setembro e outubro, algo que nunca tinha acontecido na história do clube. Com sete golos na Premier League, Bernardo é o melhor marcador da equipa na liga inglesa e tem sido largamente elogiado por Guardiola e pela comunicação social. Esta semana, porém, recebeu elogios de um colega: Rúben Dias.

“É preciso fazer-lhe esse reconhecimento porque ele é fantástico. Há muitos jogadores que estão ao mesmo nível dele mas poucos são capazes de fazer os sacrifícios que ele faz. O Bernardo é assim: pode ter o mesmo talento de outros jogadores mas está disposto a fazer sacrifícios que outros não fazem. É um exemplo a seguir, especialmente para os jovens, porque essa é a personalidade que todos devem procurar num jogador. Para a equipa, é o melhor que pode acontecer”, disse o central aos canais oficiais do Manchester City.

Ora, esta terça-feira, o dia seguinte a ter ficado a saber que vai defrontar o Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, a equipa de Guardiola recebia o Leeds no Etihad. Na liderança da Premier League com mais um ponto do que o Liverpool e mais dois do que o Chelsea, o Manchester City sabia que não tinha grande margem de erro: era preciso vencer para garantir desde logo que nem reds nem blues poderiam saltar para o primeiro lugar nesta jornada. De forma natural, Rúben Dias e Bernardo Silva eram titulares mas o treinador espanhol optava por lançar De Bruyne, Phil Foden, Mahrez e John Stones no onze inicial e em detrimento dos mais habituais Gündoğan, Gabriel Jesus, Sterling e João Cancelo, que não era opção por estar castigado depois de ter visto cinco cartões amarelos. Do outro lado, o ex-Sporting Raphinha era titular na equipa de Marcelo Bielsa.

A primeira pista de que o jogo seria mais simples do que o expectável para o Manchester City foi dada por Jack Grealish, logo nos primeiros instantes, com um remate forte de fora de área que Meslier defendeu (3′). Bernardo teve uma enorme oportunidade para inaugurar o marcador mas falhou, atirando ao lado depois de um passe de De Bruyne (7′), mas o golo surgiu logo no lance seguinte: Rodri cavalgou até à grande área, viu o guarda-redes do Leeds defender na saída e Phil Foden, na recarga, atirou para dentro da baliza (8′).

Jack Grealish aumentou a vantagem ainda dentro do primeiro quarto de hora, com um cabeceamento na sequência de um grande cruzamento de Mahrez na direita (13′), e De Bruyne fez o terceiro golo na conclusão de uma deliciosa jogada de movimentação ofensiva que teve um passe em profundidade brilhante de Rodri (32′).