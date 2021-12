O atual secretário-geral da NATO, o norueguês Jens Stoltenberg, cujo mandado termina em 2022, é candidato ao cargo de governador do Banco da Noruega, anunciou esta terça-feira o Ministério das Finanças do Governo de Oslo.

Antigo primeiro-ministro e ministro das Finanças da Noruega, Stoltenberg, licenciado em Economia, é uma das 22 pessoas a concorrer a governador do banco central.

“Fui contactado pelo Ministério das Finanças em novembro para saber se considerava candidatar-me à função. É um cargo que me motiva muito”, indicou o atual dirigente da Aliança Atlântica, 62 anos, à agência norueguesa NTB.

Stoltenberg é secretário-geral da NATO desde 2014 e o seu mandato termina em setembro de 2022.

O atual governador do Banco da Noruega, Oystein Olsen, termina o mandato no próximo mês de fevereiro.

“Fui claro com o Ministério das Finanças sobre o facto de que, se eu conseguir o cargo, não vai ser possível assumir funções antes do final do meu mandato na NATO”, disse Stoltenberg.

O secretário-geral da NATO enfrenta concorrentes que vão desde o atual vice-presidente do Banco Central, Wolden Bache, a estudantes, um estagiário, um canalizador, reformados, um trabalhador do comércio, um desempregado, um padeiro e um motorista de autocarro.

O Ministério das Finanças disse que a decisão deve ser tomada no início do próximo ano.

O Banco da Noruega decide sobre a política monetária, mas também supervisiona o fundo soberano do país, o maior do mundo.

O mandato de governador do Banco Central da Noruega prolonga-se por seis anos.