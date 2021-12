Sergio Agüero vai anunciar futuro nesta quarta-feira. Espera-se que anuncie o fim da carreira por motivos de saúde

Craque argentino sentiu-se mal no encontro do Barça com o Alavés, em outubro, e os exames revelaram que a arritmia sofrida poderia esconder problemas de saúde mais graves. Laporta estará presente.