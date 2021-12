Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A vacina da gripe vai tornar-se gratuita no Serviço Nacional da Saúde (SNS) para pessoas dos 60 aos os 64 anos a partir desta quarta-feira, revela a norma 006/2021 atualizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta terça-feira.

A DGS justifica a decisão com o “contexto de pandemia” da Covid-19, sendo a vacinação contra a gripe “recomendada” para “pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos”, devendo ser preferencialmente administrada até ao final do ano.

Antes, a vacina da gripe era apenas gratuita para pessoas com mais de 65 anos, para doentes crónicos e imunossuprimidos, para grávidas, para profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados.

Na atualização da norma da DGS, lê-se ainda que as receitas médicas “nas quais seja prescrita, exclusivamente, a vacina da gripe” são válidas até 31 de dezembro.

O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou, esta terça-feira, que o autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para maiores de 60 anos estará também disponível esta semana.