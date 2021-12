Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tinha um jogo inteiro para lá chegar, nem sequer precisou de um período inteiro: esta madrugada, Stephen Curry chegou ao 2.974 lançamento triplo da carreira na NBA e tornou-se o recordista absoluto de triplos na competição, ultrapassando o registo de Ray Allen que perdurava há uma década.

O jogador dos Golden State Warriors atingiu a marca numa vitória contra os New York Knicks e quando faltavam 7 minutos e 33 segundos para o fim do primeiro período: lançou, acertou, viu o Madison Square Garden explodir e limitou-se a correr para trás, atirando um beijo para o ar a batendo no peito. Os Warriors fizeram falta logo a seguir e pediram de imediato um desconto de tempo para dar início às celebrações.

Stephen Curry começou por abraçar o pai, Dell, e ainda teve tempo para cumprimentar o treinador universitário em Davidson e o técnico que o escolheu para os Warriors na altura do draft. Ray Allen, o dono do registo anterior, e Reggie Miller, que o tinha antes de Allen, marcaram presença na partida e ofereceram a Curry uma camisola com o número 2.974 nas costas. O jogador de 33 anos já era o detentor de dois dos melhores três registos de triplos ao longo de uma temporada — incluindo a única época da história com 400 triplos — e a verdade é que pode chegar a números outrora impensáveis: em comparação, nesta fase da carreira, Ray Allen tinha apenas 1.918.

“Tenho vindo a pensar sobre este número desde há muito tempo. Na história do basquetebol, isto é muito especial. Estas duas lendas, Ray Allen e Reggie Miller… Vi-os jogar enquanto estava a crescer e percebi o que significava lançar a bola por causa deles e do meu pai. É um momento de full circle“, disse Stephen Curry ainda no Madison Square Garden. O jogador está nos Golden State Warriors desde 2009, nunca tendo representado outra equipa na NBA, e já conquistou três títulos, tendo sido o MVP em 2015 e 2016.