“Agüeroooooooooooo!”. Já passaram quase 10 anos desde que um comentador inglês, durante um Manchester City-QPR, deu um grito que ficou para história de futebol. Um golo, mas não um golo qualquer. Um remate certeiro que os citizens nunca vão esquecer, para um título há muito, muito esperado, ainda mais desde que arrancou o projeto mais endinheirado do clube inglês. Nesse 13 de maio de 2012, no Etihad Stadium, com uma vitória por 3-2 bem para lá da hora, o City tornava-se campeão inglês sob a batuta de Roberto Mancini, através da única assistência de Mario Balotelli nessa época e o golo de Agüero. Começou e acabou com golos, arrancou com esperança e culminou com uma taça nas mãos e logo a mais importante em Inglaterra. E logo na primeira época (2011/2012) de Sergio Agüero no City.

30, 17, 28, 32, 29, 33, 30, 32, 23, 6. Não, não são números do Euromilhões, mas sim o número de golos que o argentino marcou ao serviço dos citizens. A última temporada em terras de Sua Majestade foi mais incaracterística (com lesões e, diga-se, outras opções de Pep Guardiola), mas as restantes atestam bem o porquê de, ao sair no final da época passada de Manchester, o homem que foi miúdo no Independiente da argentina e rapaz goleador no Atlético Madrid se tornou uma lenda do City. Foram muitos golos, muitos títulos, provavelmente figura de proa de um “processo” ou “projeto” que durou, demorou a arrancar e ainda hoje dá frutos.

Foi campeão olímpico (ao lado de Messi), em Pequim 2018, e da Copa América marcou uma geração do futebol argentino, com 41 golos em 101 jogos pela seleção principal, e a dada altura, segundo o Transfermarkt, e ainda antes do descalabro do valor dos jogadores, chegou a ser avaliado em 80 milhões de euros.

Mas tirar Inglaterra da história de Agüero é tirar tudo. Foram cinco Premier League, seis Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e três Supertaças. Desde que Guardiola chegou aos citizens, marcou 82 dos 506 golos da equipa do espanhol, mais do que qualquer outro jogador no mesmo período. Ao todo, são 257 golos em 384 jogos pelo clube, com uma média de um golo a cada 108 minutos, mais do que o segundo classificado (Henry, 121) neste ranking estatístico desde que há Premier League como a conhecemos. É o quarto melhor marcador de sempre da competição, com 181 golos, apenas atrás de Andy Cole (187), Wayne Rooney (208) e Alan Shearer (260).

Saiu triste do Manchester City. Não pela história, mas pela imagem que ficou, pelo título não ganho, o tão afamado e desejado título: a Liga dos Campeões. Guardiola, Agüero e companhia vieram ao Estádio do Dragão, no Porto, para vencer o Chelsea de Thomas Tuchel, mas não conseguiram. Saiu então para Barcelona. Não se esperava que fosse um substituo de Leo Messi (com queria jogar novamente), claro, mas que continuasse a ser um jogador de classe inegável. Apenas fez cinco jogos com a camisola blaugrana. Ainda marcou um golo num clássico contra o Real Madrid, que o (mais do que em crise) Barcelona perdeu, mas foi a 30 de outubro, frente ao Alavés, que pela última ocasião entraria em campo como jogador de futebol.

Sentiu-se mal nesse jogo em Camp Nou. Uma arritmia. Foi anunciado que ficaria de fora três meses para tratamento e depois seria alvo de reavaliação. “O jogador da primeira equipa Kun Agüero foi submetido a um procedimento diagnóstico e terapêutico a cargo do doutor Josep Brugada. Será baixa nos próximos três meses, onde se irá avaliar a efetividade do tratamento para determinar o seu processo de recuperação”, explicou então o Barcelona em comunicado. Não foi o primeiro episódio do género do argentino, que sofreu um problema semelhante quando tinha apenas 12 anos.

Esta quarta-feira, o inevitável: a retirada dos campos pelo mesmo problema de saúde. Conferência de imprensa nas bancadas do Camp Nou, com um cartaz onde se lia “culé uma vez, culé para sempre”. E não foi só o plantel do Barcelona, que ainda na passada terça-feira jogou com o Boca Juniors, na Arábia Saudita, que marcou presença, nem os VIP do Barça, representantes do Independiente ou Atlético, mas também Pep Guardiola.

Guardiola y Begiristain ya llegaron al Camp Nou para el adiós del @aguerosergiokun… lo vemos todo en @SC_ESPN @SportsCenter_nt pic.twitter.com/OG9wq0awyI — moisESPN (@moillorens) December 15, 2021

Não foi fácil para Kun Agüero, Golden Boy em 2007, a conferência de imprensa. Nunca o seria, mas as lágrimas e a emoção levaram a melhor, durante algum tempo o jogador, de cabeça baixa, não conseguiu falar, mesmo com o apoio de Laporta e a ovação dos presentes.

“Esta conferência de imprensa é para comunicar que decidi deixar de jogar futebol profissional. É um momento muito duro, mas estou igualmente feliz pela decisão que tomei. Primeiro está a minha saúde e todos sabem porque tomo esta decisão. Estive nas boas mãos dos médicos que disseram que a melhor decisão era deixar de jogar. Quero dizer-vos que fiz tudo o que era possível e se havia alguma esperança, mas não havia”, referiu o argentino.

"It's a very difficult moment … it's for my health." — @aguerosergiokun pic.twitter.com/DYBjqqSQf2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021

“Orgulho da carreira”, visto que “desde os cinco anos”, quando tocou numa bola, queria “jogar na primeira liga argentina”. “Nunca pensei que fosse possível chegar à Europa. Quero agradecer a todos. Ao Independiente, onde me formei, ao Atlético Madrid que aposto em mim e às pessoas do Manchester City, que sabem o que sinto pelo clube. Ao Barça, quando Laporta e a equipa falaram comigo foram incríveis, trataram-me bem. E à seleção argentina, o que mais amo. Vou com a cabeça levantada e feliz. Não sei o que me espera, mas sei que tenho muita gente que quer o melhor para mim”, finalizou o argentino de 33 anos, natural de Quilmes.