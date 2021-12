Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Paulo Ralha, cabeça de lista do Chega pelo círculo eleitoral de Coimbra, foi militante do PS entre 2013 a 2019 a convite do ex-presidente do partido, António José Seguro. Antes disso, o também ex-presidente do Sindicato dos Trabalhos dos Impostos (STI) já tinha sido candidato pelo Bloco de Esquerda às eleições legislativas 2011 e tinha apoiado Marisa Matias em 2016.

Segundo avançou a SIC Notícias esta quarta-feira, Paulo Ralha decidiu desvincular-se do PS, em 2019, por considerar que o partido funciona em “circuito fechado”, ocupando agora um lugar importante nas listas do Chega.

Anteriormente, nas eleições legislativas de 2011, o ex-sindicalista chegou mesmo a integrar as listas de Braga pelo BE, surgindo em quinto lugar. Já nas presidenciais de 2016, e apesar de ser militante do PS, Paulo Ralho apoiou a candidatura da bloquista Marisa Matias.

“Perante as candidaturas que estão neste momento no terreno, é a candidatura que mais segurança nos dá de ser uma Presidente da República eficaz, interventiva, com conhecimento dos assuntos e com uma amplitude em termos de discurso e aceitação do que são as diferenças sensibilidades do país”, afirmou, num vídeo publicado no canal do YouTube do Esquerda.net.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mesmo filiado no PS, as ligações de Paulo Ralha com o BE mantiveram-se, tendo participado em conferências com nomes como o eurodeputado bloquista José Gusmão ou tendo ainda sido entrevistado pelo líder da bancada parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares.

Confrontada com o facto de Paulo Ralha já ter estado numa lista do BE, Catarina Martins recusou, esta quarta-feira, tecer qualquer comentário. “Não tenho nada dizer, como sabem foi militante do PS, enfim”, afirmou.

Por sua vez, as relações de Paulo Ralha com o Chega são recentes. O cabeça de lista em Coimbra apenas aderiu ao partido esta terça-feira, tendo sido convidado poucas horas antes do anúncio de André Ventura.

Natural de Barcelos, o ex-sindicalista conheceu o líder do Chega em 2013, quando era presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, cargo que desempenhou por oito anos até ser substituído por Ana Gamboa, em 2020.

Para as próximas legislativas, marcadas para 30 de janeiro de 2022, André Ventura estabeleceu o objetivo de conseguir 15 a 25 deputados, querendo destronar o BE como terceira força política.