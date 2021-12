Ainda é cedo para dizer que a paz regressou a La Palma, nas Ilhas Canárias, mas pela primeira vez desde que entrou em erupção — há cerca de três meses — o vulcão Cumbre Vieja está calmo, aparentemente sem atividade desde as 21h00 de segunda-feira.

“Isto não significa que a erupção tenha terminado, porque no passado isto foi seguido por um novo surto de atividade”, alertou o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan) no Twitter, onde divulgou vídeos captados pela primeira vez no interior da cratera.

Primeras imágenes del interior del cráter más activo donde hay desgasificación, donde uno de nuestros equipos ha conseguido acceder a las 13:00 hora canaria / First footage of the interior of the strongest degassing crater, where one of our teams reached at 13:00 Canarian time pic.twitter.com/kKtnSOdZAa

— INVOLCAN (@involcan) December 15, 2021