A empresa de táxis francesa G7 anunciou na terça-feira a suspensão de operação de todos os Tesla Model 3 que tinha na cidade depois de um grave acidente ter envolvido um dos carros no último sábado em Paris.

Um total de 37 condutores que usam os carros estarão suspensões, enquanto os 50 que usam o modelo S da marca continuarão a trabalhar.

Na terça-feira o ministro dos Transportes francês Jean-Baptiste Djebbari já tinha afirmado, aos media franceses, que não estava “preocupado” com o acidente que causou um morto e 19 feridos — cinco dos quais em estado grave — uma vez que “não há dados que façam pensar que o acidente está relacionado com um problema técnico”.

O acidente aconteceu quando um dos condutores, que estava fora de serviço, conduzia com a família até um restaurante. O condutor, que não ficou ferido, relatou ter perdido o controlo do carro que, relata, “acelerou sozinho”, sem que o pudesse contrariar. Antes de embater noutro carro o táxi atropelou ainda várias pessoas.

As imagens gravadas no local do acidente mostram os destroços espalhados numa grande área e várias pessoas a serem assistidas por populares ainda antes da chegada dos meios de socorro ao local do acidente.