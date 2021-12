Guia de 8 dicas para observar o cometa Leonardo, a nova "Estrela de Natal" que está a visitar a Terra

Prepare o telemóvel com cartas celestes para observação do céu noturno. Aplicações como a Star Walk, disponível gratuitamente tanto para Android como para iPhone, e sites como o The Sky Live foram atualizadas precisamente para que os utilizadores consigam servir-se deles para encontrar mais facilmente o cometa Leonard. Com o Star Walk basta apontar o telemóvel para o céu e movimentá-lo como se fosse uma bússola: no ecrã surgirá o nome científico do cometa, C/2021 A1, ou com o nome Leonard — que é também o apelido do seu descobridor, o astrónomo Gregory J. Leonard. Esteja atento às constelações que aparecem nestas cartas celestes: o cometa Leonard surgirá na constelação de Sagitário entre 15 e 20 de dezembro; e depois aparecerá na constelação de Microscópio até ao Dia de Natal.

Fuja das cidades. Há dois aspetos imprescindíveis para ter alguma oportunidade para por os olhos no cometa Leonardo: ter o horizonte desimpedido de prédios a sudoeste, direção de onde o cometa vai despontar no horizonte, e escapar da poluição luminosa provocada pelas luzes das cidades. É que o Leonard é tímido: desde dia 14 até à véspera de Natal vai subir cada vez mais acima do horizonte, mas pouco. O melhor mesmo é encontrar um descampado, virar-se para sudoeste e olhar da direita para a esquerda, mais precisamente de sudoeste para oeste: é nessa direção que o cometa estará a correr (e sim, ele parece estagnado no céu).

Arranje uns binóculos com uma objetiva de pelo menos 50 milímetros e uma capacidade de ampliação de 10 vezes. Não será muito difícil: há para todos os preços e até se encontram em hipermercados. É que o Leonardo, mesmo sendo um bom espetáculo luminoso a poucos dias do Natal, tem um brilho muito mais discreto que o exibido pelo cometa Neowise em pleno verão pandémico de 2020. Este último é um dos cometas mais brilhantes do hemisfério norte desde a passagem do cometa Hale-Bopp, em 1997, e chegou a ter magnitude 1. Mas o Leonardo é menos exuberante e muito menos brilhante, estando neste momento em magnitude 5. Ora, quanto mais brilhante um objeto parece, menor é o valor de sua magnitude: o ponto zero é a estrela Vega, cujo brilho é utilizado como referência. Se o Neowise exibia 40% do brilho da estrela Vega, o Leonardo fica-se em 1%.

Wanted to share this scale comparison between Comet Leonard and Comet Neowise. Image by Rutger Bus (find him on Instagram and Facebook). Leonard is a delicate beauty! Neowise was god damn a firework! pic.twitter.com/NO9I4BtQc0 — Ronan Hunt (@RonanHunt88) December 14, 2021

Siga o Leonardo no Twitter. Sim, até um corpo gelado a 38 milhões de quilómetros da Terra consegue ter presença nas redes sociais: a conta @cometleonard foi criada logo em janeiro deste ano, quando o cometa foi detetado no Observatório Monte Lemmon, estado norte-americano do Arizona. De tempos a tempos, todos os dias, os entusiastas por trás desta página publicam tweets com a distância do Leonardo à Terra, a magnitude do brilho que está a exibir e a constelação em que o cometa pode ser encontrado. Mais: todos os dias se escolhem “três Reis Magos” — três seguidores para serem destacados na página.

I am VISIBLE to the naked eye! I am 37.50 million km away from Earth and my current magnitude is 5.5. You can spot me near the Ophiucus constellation.

Please retweet and spread the word!#comet #cometc2021a1 #cometLEONARD #C2021A1 #FollowTheComet — Comet C/2021 A1 (LEONARD) (@cometleonard) December 14, 2021

Reserve 90 minutos ao anoitecer na véspera da véspera de Natal. O dia 23 de dezembro será o melhor momento para observar o cometa Leonardo no seu esplendor porque, até lá, vai-se perder luz e ganhar tempo. É que, até se chegar ao solstício de inverno, a 21 de dezembro, o Sol vai-se pondo cada vez mais cedo — por isso, vai haver menos luz solar e mais tempo útil para observar este visitante natalício. Além disso, o cometa vai surgir cada vez mais alto no céu, ou seja, mais afastado das luzes da cidade e vai demorar mais tempo a desaparecer atrás do horizonte. Se a 15 de dezembro ter-se-á cerca de 30 minutos de vista desarmada para o cometa, a 23 de dezembro pode ter-se já cerca de uma hora e meia. Ainda pode ser encontrado, a custo, até à noite do Dia de Natal. Depois disso, deve tornar-se invisível. E atingirá o periélio — o ponto mais próximo do Sol na sua rota — a 3 de janeiro de 2022, precisamente um ano depois de ter sido descoberto.