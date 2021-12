Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Iberia deixou cair a compra da Air Europa, a segunda companhia espanhol, que estava a ser negociada desde 2019. Em comunicado ao mercado, a AIG, dona da Iberia, informou estar em conversações avançadas para rescindir o acordo de compra com a Globalia, a dona da Air Europa.

O acordo inicial para a aquisição foi assinado em novembro de 2019, mas os efeitos da pandemia no setor da aviação condicionaram os termos da operação. A Iberia já tinha reduzido o preço oferecido de mil milhões para 500 milhões de euros.

De acordo com o jornal El Mundo, um dos fatores que travou o avanço do negócio foi a aprovação por parte da Comissão Europeia que teria de validar a operação do ponto de vista da concorrência até 4 de janeiro.

A Iberia procurou nos últimos meses responder às condições colocadas pelos serviço da concorrência europeus, ao mesmo tempo que mantinha negociações com o Governo espanhol. No entanto, a incerteza sobre o tráfego aéreo em contexto de pandemia, associada a uma situação financeira mais fraca dificultaram o alcance de um acordo satisfatório para as partes. O administrador-delegado da IAG, Luis Gallego, já tinha admitido estar pessimista sobre o desfecho da operação.

A Air Europa recebeu um resgate financeiro do Governo espanhol no valor de 475 milhões de euros através do fundo criado para apoiar empresas estratégicas. Esta ajuda tinha sido uma das condições colocadas pela Iberia para avançar com a aquisição.