Mais de uma centena de pessoas ficaram presas no topo de um centro comercial, o World Trade Centre , na sequência de um incêndio neste edifício de 38 andares de Hong Kong, região administrativa localizada na costa sul da China.

O número certo de pessoas que ficaram presas no cimo do edifício está ainda por apurar ao certo. Meios internacionais como a estação britânica BBC e o jornal The Guardian referem “mais de 100”, enquanto o jornal local South China Morning Post avança mesmo que serão “mais de 300” citando a polícia local. Outras cerca de 160 pessoas terão sido já retiradas do edifício pelos serviços de socorro.

O incêndio terá começado num sistema elétrico, refere o South China Morning Post, que acrescenta que “pelo menos sete pessoas sofreram efeitos de inalação de fumo”. Terá ocorrido esta quarta-feira por volta da hora de almoço (hora local).

Segundo o jornal de Hong Kong, entre os feridos estava uma mulher que permanecia “semi-inconsciente no hospital com dificuldades de respiração”.