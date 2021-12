A conferência de líderes agendou esta quarta-feira para 6 de janeiro uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República em que haverá um debate com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Segundo a porta-voz da conferência de líderes, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, o debate com a ministra Ana Mendes Godinho foi requerido pelo Grupo Parlamentar do PCP.

Também de acordo com Maria da Luz Rosinha, na reunião da Comissão Permanente de 6 de janeiro, antes do debate com a titular das pastas do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, haverá um período de declarações políticas.

A Comissão Permanente da Assembleia da República reúne-se nesta quinta-feira, estando previsto um debate com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, por solicitação da bancada do PSD.

Tal como acontecerá no dia 6 de janeiro, também nesta quinta-feira o debate com o membro do Governo será antecedido de um período de declarações políticas.