O risco total foi riscado pelo rapaz do costume (a crónica do Benfica-Sp. Covilhã)

Uma semana depois do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, na ressaca de uma goleada importante em Famalicão, antes de uma receção sempre complicada ao Marítimo e a cerca de sete dias da ida ao Dragão para jogar o futuro na Taça de Portugal: a Taça da Liga, para o Benfica, era o cúmulo de um calendário anti-climático. Mais ainda se tivermos em conta que, esta quarta-feira, os encarnados precisavam de ganhar por mais de dois golos para se manterem em todas as competições.

Contra o Sp. Covilhã, na Luz, o Benfica procurava não deixar que o empate com o V. Guimarães na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga tivesse proporções desmedidas. Sem Otamendi, que Jorge Jesus nem levou a jogo depois do violento assalto sofrido na própria casa no início da semana, o treinador encarnado não escondia que a opção de poupar alguns dos jogadores mais utilizados poderia obrigar a um “risco total” — o risco total de atuar com quem nunca joga.

“O Sp. Covilhã já está eliminado, por isso, já não tem qualquer objetivo. Vamos encontrar uma equipa a defender muito, que não se vai preocupar muito com pontos. Vão estar sempre serenos, para eles é igual. Mesmo a perder, os jogadores vão estar serenos. O jogo de amanhã implica assumirmos uma estrutura tática defensiva de risco. É diferente jogar com uma linha de três ou uma linha de quatro. O Otamendi e o Vertonghen têm jogado sempre e esses dois jogadores deixam-me intranquilo porque não sei se vale a pena arriscar a utilização. Sobra-nos o Ferro, o Morato e o menino, o Tomás [Araújo]. Se tivermos de ir para o risco total, vamos. Os jogadores do Benfica sentem-se bem assim”, disse o treinador encarnado na antevisão.

Ora, a pouco mais de uma hora do apito inicial, o risco total ficou confirmado: o Benfica ia a jogo com três centrais e com Tomás Araújo, que fazia a estreia absoluta na equipa principal, Ferro, que não era titular há quase um ano, e Morato, que apesar de ser o mais utilizado do trio continua a ter apenas 20 anos. Meïté e Taarabt apareciam no meio-campo, Gil Dias e Everton ficavam nos corredores e Seferovic era apoiado por Pizzi e Gonçalo Ramos. No banco, estavam Gilberto, André Almeida, Rafa, Darwin e Yaremchuk mas não estava Jorge Jesus, que foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e viu o recurso do Benfica para o TAD não chegar a tempo da partida.

A primeira parte acabou por decorrer de forma algo surpreendente. Nos primeiros 20 minutos, o Benfica teve muitas dificuldades para criar oportunidades de golo, para chegar ao último terço adversário e para se impor na partida, sendo sempre travado e anulado pela movimentação defensiva do Sp. Covilhã. Empurrada pela noção clara de que estava a causar dificuldades aos encarnados, a equipa de Leonel Pontes foi subindo no relvado e alongando os setores tendo a capacidade para criar as primeiras verdadeiras ocasiões de golo do encontro. Gilberto Silva atirou em força para uma defesa atenta de Helton Leite (19′) e Jô, logo no lance consequente, cabeceou à trave depois da cobrança do canto (19′).

Ainda assim, acabou por prevalecer a qualidade individual. Na primeira vez em que se aproximou com perigo da baliza de Léo, o Benfica abriu o marcador graças a um lance totalmente estudado: Taarabt cobrou um livre na esquerda, Pizzi desmarcou Gonçalo Ramos com um passe vertical e o avançado atraiu o guarda-redes para assistir Seferovic, que encostou para dentro da baliza (28′). Apesar de não estar a demonstrar grande critério na hora das decisões, de não estar a conseguir desenhar jogadas de envolvimento e de não estar a esforçar-se o suficiente para chegar à final four da Taça da Liga, a equipa de Jorge Jesus conseguiu chegar o golo. O problema, nesta fase, é que ainda faltavam mais dois.

Gil Dias ficou perto de aumentar a vantagem com um remate que desviou num adversário (31′), Gonçalo Ramos falhou o golo na cara de Léo (38′) e Pizzi ainda teve tempo para atirar por cima já no interior da grande área (44′). Pelo meio, o Sp. Covilhã ficou reduzido a dez elementos depois de uma falta dura (e incompreensível) de Tembeng sobre Everton e viu a já difícil tarefa de travar o Benfica tornar-se praticamente hercúlea. Ainda assim, até ao intervalo, os encarnados não conseguiram marcar mais golos e não conseguiram materializar o ascendente e a superioridade — e muito por culpa do acerto defensivo do Sp. Covilhã, que tinha o seu principal expoente na exibição positiva de Héliton.

