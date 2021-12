O Presidente angolano, João Lourenço, designou esta quarta-feira Gilberto de Faria Magalhães juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, informou em nota a Casa Civil do Presidente da República.

O Tribunal Constitucional é composto por 11 juízes conselheiros, entre juristas e magistrados.

Do conjunto de juízes conselheiros, o Presidente da República designa quatro, entre os quais o juiz-presidente do tribunal, atualmente presidido por Laurinda Cardoso, sendo outros quatro eleitos pela Assembleia Nacional, por maioria de dois terços dos deputados em efetividade de funções, incluindo a vice-presidente do tribunal, Guilhermina Prata.

O Conselho Superior da Magistratura Judicial elege dois juízes conselheiros, enquanto apenas um é selecionado por concurso público curricular, nos termos da lei.