O treinador português Rui Vitória foi afastado do comando técnico da equipa de futebol do Spartak Moscovo, clube que comandava desde o início da atual temporada, anunciou esta quarta-feira o emblema russo, nas redes sociais.

⚠️ Spartak Moscow and Rui Vitoria have decided to part ways.

We would like to thank Mr. Vitoria for his professionalism, the memories he gave us in Europe, and for his admirable character.

We wish him the very best for the future! pic.twitter.com/8JoPJ5Es52

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 15, 2021