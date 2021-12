Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Últimos bilhetes para Leiria e para a final four da Taça da Liga com águias e dragões com contas diferentes. No grupo D, do FC Porto não há qualquer hipótese de apuramento para os azuis e brancos e o Rio Ave teria de vencer no Dragão para tirar a passagem à final four das mãos do Santa Clara. No Estádio da Luz, o Benfica vê-se obrigado a vencer por 3 golos ao Sporting da Covilhã para ultrapassar o Vitória de Guimarães no Grupo A. Jogos para acompanhar numa emissão especial de Desporto com relato em direto da Rádio Observador.

A emissão especial arranca depois das 18h45 com os olhos virados para o Estádio da Luz, com os comentários de Mário Cagica, responsável pelo Relatório de Jogo. Depois de conhecermos os destinos das águias, apontamos os microfones para o Dragão com a ajuda da análise de Gabriel Alves, autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força.

Na análise à exibição das equipas de arbitragem está o único “áudio-árbitro” da rádio portuguesa, Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador pode contar com o humorista e ilustre adepto encarnado João Pinto e ainda do adepto portista Luís Pinto Coelho.

A emissão especial é conduzida por Vicente Figueira, com relatos de André Maia e João Filipe Cruz no Estádio da Luz e de Ricardo Loureiro no Estádio do Dragão.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.